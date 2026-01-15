64 años tras las rejas por balear a una menor de 10 años en la espalda

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Un hombre acusado de balear a un menor de 10 años en la espalda se pasará varios años en prisión. Michael Santistevan fue encontrado culpable en dos cuentas de asalto, 4 por intento de asalto por el incidente que ocurrió en julio del 2024. La policía de Pueblo menciona que el incidente ocurrió en los apartamentos "Casa del sol".

Recordemos que una menor de 10 años estaba con su padre buscando una bicicleta que presuntamente había sido robada. Ambos estaban en un auto y cuando vieron la bicicleta de la niña afuera de un complejo el padre fue a hablar con el agresor y antes de que se fueran el agresor. Saco una pistola y baleo al auto, impactando a la menor en la espalda. La sentencia de él sera de 64 años tras la rejas en el departamento de correcciones al igual que una sentencia de 32 años que será servida al mismo tiempo.