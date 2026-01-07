Mujer es trasladada del Reino Unido para ser juzgada en Colorado por asesinato de sus hijos
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Una actualización sobre el caso de asesinato que ocurrió aquí en Colorado Springs, que capto la atención nacional. Kimberlee Singler apareció en corte hoy, esto después de ser trasladada de el Reino Unido a Colorado. Tras asesinar a sus dos hijos y herir a al tercero dentro de un apartamento en Colorado Springs en el 2023.
Antes de darse a la fuga al Reino Unido. Los fiscales mencionaron que Singler primero drogo a sus hijos antes de crear un falso caso de robo y los mato. Ella después se fue al Reino Unido por dos años antes de ser trasladada a Colorado. Su primer audiencia preliminar será el 11 de mayo.