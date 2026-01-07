Agente de ICE dispara a una mujer y causa su muerte en Mineápolis

NACIONAL, (KTLO)--Oficiales Federales han confirmado que un agente de ICE baleo y mayo a una mujer esta mañana. Esto según el departamento de seguridad nacional. El tiroteo ocurrió después de que una mujer quien según el departamento de seguridad nacional era una manifestante. Intento bloquear a los agente con su auto y supuestamente atropellarlos. El miércoles el alcalde de Mineápolis , Jacob Frey, declaro que la mujer nunca impacto al agente de ICE con su auto.

En el video circulando las redes sociales pueden ver lo que ocurrió y cómo la declaración que hizo el departamento de seguridad nacional no alinea con los videos.

"Para ICE, sálganse de Mineápolis no los queremos aquí, ustedes están creando algún tipo… quieren crear seguridad, pero están haciendo exactamente lo contrario. Las personas están resultando lastimadas, las familias separadas. Residentes de Mineápolis que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía, tienen miedo y ahora alguien ha resultado muerto y es culpa de ustedes", dijo Jacob Frey, Alcalde de Mineápolis.

Los videos han captado la atención de la nación esto viene luego de que más de 2,000 agentes fueron trasladados a la ciudad para una de las redadas mas grande en la historia.

La identidad de la víctima a sido confirmada como Renne Nicole Good.