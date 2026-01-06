La Concha Bakery celebra su segundo año con la comunidad implementando una nueva Rosca de Reyes

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Hoy, 6 de enero es el día de Los Reyes Magos y aquí en Telemundo Sur Colorado nosotros estamos festejando con nuestros amigos de La Concha Bakery.

El dueño de la panadería, Guillermo Ramírez nos cuenta que las ventas de las roscas han duplicado para el 2026. Ramírez menciona que todo es gracias a la comunidad, quien desde la inauguración los han apoyado. El año pasado vendieron aproximadamente 60 roscas de reyes, este año ya llevan 120.

Y cómo siempre Guillermo le da las gracias a la comunidad por el amor y tanto apoyo.

Recuerde si usted no ha visitado la panadería La Concha Bakery, no se les olvide apoyar a este negocio hispano al sur de Colorado.