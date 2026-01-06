Incrementan las hospitalizaciones en Colorado por la gripe provocando una escasez en los hospitales

Estamos en la temporada principal para la gripe. Aquí en Colorado estamos viendo el numero de las hospitalizaciones incrementar extremadamente algo que no hemos visto en los últimos 10 años.

Telemundo Sur Colorado hablo con un doctor en el hospital Penrose quien menciono que cada año se preparan.Pero que este año la gripe ha incrementado a mas hospitalizaciones que hay una escasez de camas al momento. El número actual de hospitalizaciones por la influenza es de 88 pacientes. El año pasado solo habia 36.

El doctor también menciona que la nueva variante de la gripe es extremadamente contagiosa y llega varias veces. Por lo tanto vacunese y recuerde quedarse en casa si esta enfermo.