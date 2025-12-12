Dos personas baleadas en la noche en el centro de Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Según oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que recibieron reportes de un tiroteo cerca de la intersección al lado norte de la calle Tejon y la calle Boulder aproximadamente a las 1:51 este viernes en la mañana.

Cuando uniformados llegaron a la escena encontraron a una persona con herida de bala, cinco minutos después fueron informados que otra persona llegó a un hospital local con herida de bala.

Dicen que al inicio de la investigación determinaron que los dos incidentes fueron conectados, relacionados a un 'disturbio' en el centro de la ciudad.

CSPD dice que se han comunicado con todos los involucrados. Este caso sigue bajo investigación.