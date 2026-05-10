Pasajeros de crucero afectado por hantavirus llegan a Tenerife

Por Laura Sharman, CNN

Los pasajeros comenzaron a desembarcar del crucero en el centro del brote de hantavirus, dijo el Ministerio de Salud de España, en una operación de repatriación cuidadosamente gestionada que involucra a varias naciones.

La embarcación, MV Hondius, había atracado anteriormente este domingo por la mañana en la isla española de Tenerife con 147 personas a bordo. Se vio a los pasajeros siendo transportados en pequeñas embarcaciones desde el crucero anclado en el puerto de Granadilla hasta la isla.

Después de llegar a la isla, los pasajeros que desembarcaron se dirigieron en fila hacia los autobuses que los esperaban, para ser llevados al aeropuerto. Desde allí, serán evacuados a sus países de origen.

Antes de desembarcar, equipos médicos subieron al barco para realizar pruebas a los pasajeros y la tripulación, dijo la ministra de Sanidad de España, Mónica García, poco antes de las 8 a.m. hora local. El MV Hondius entró en el puerto en las islas Canarias poco después de la 1:00 a.m., hora de Miami, según videos de Reuters y datos de seguimiento marítimo.

Desde que la embarcación partió de Argentina el mes pasado, las muertes de tres personas han sido vinculadas al hantavirus —una enfermedad rara causada típicamente por la exposición a la orina o heces de roedores infectados— mientras que otros han sido evacuados del barco para recibir tratamiento médico.

Las autoridades locales dijeron anteriormente que el barco anclaría a “la distancia más segura” del muelle, y que los pasajeros serían llevados a tierra por nacionalidad en pequeñas embarcaciones con una capacidad máxima de 10 personas, según el operador turístico Oceanwide Expeditions.

Varias naciones, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos, están enviando aviones para evacuar a sus ciudadanos que estaban en el barco. “La secuencia de desembarco se coordinará con la llegada de los vuelos de repatriación”, dijo Oceanwide, agregando que el equipaje de los pasajeros permanecerá en el barco y se les devolverá más tarde.

Un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. dijo que los 17 pasajeros estadounidenses —ninguno de los cuales presenta síntomas— serán transportados al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, que alberga la Unidad Nacional de Cuarentena, una instalación financiada por el Gobierno federal.

Después de ser evaluados brevemente en la unidad, los pasajeros podrán someterse a un monitoreo domiciliario durante los próximos 42 días, dijo el funcionario, y se espera que el monitoreo sea al menos diario.

Se espera que los 14 pasajeros españoles sean los primeros en desembarcar de la embarcación y usarán mascarillas FFP2 —junto con quienes participen en los traslados en autobús y la logística—, dijo Mónica García, ministra de Sanidad de España, el sábado.

Serán llevados a un hospital militar, donde permanecerán en habitaciones individuales sin visitas permitidas, y recibirán una prueba PCR al llegar y otra siete días después, informó el Ministerio de Sanidad de España.

Los dos pasajeros neerlandeses a bordo serán el segundo grupo en abandonar el barco, dijo García este domingo por la mañana.

La llegada del barco ha causado tensiones en las islas Canarias, una comunidad autónoma de España, y el líder del territorio, Fernando Clavijo, dijo a principios de la semana que se oponía a que el barco atracara allí.

Trabajadores portuarios en Tenerife también han realizado protestas, expresando su preocupación por la falta de comunicación sobre los posibles riesgos.

Se prevé que el barco y su tripulación continúen hacia Roterdam, en los Países Bajos, donde la tripulación desembarcará y el barco será desinfectado.

El brote de hantavirus fue reportado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud el 2 de mayo y sigue representando un riesgo bajo para el público en general, según la OMS.

CNN se ha puesto en contacto con los puertos de Tenerife y la oficina de Fernando Clavijo, presidente del Gobieno de Canarias, para solicitar comentarios.

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Con información de Todd Symons, Adam Cancryn, Brenda Goodman , Jennifer Hansler, Deidre McPhillips y Christian Edwards, de CNN.