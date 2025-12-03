Skip to Content
Noticias Locales

Departamento de Seguridad Nacional anuncia operativos de inmigración

By
New
Published 3:21 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional anuncian que empezaron operativos de inmigración.

Article Topic Follows: Noticias Locales
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.