Departamento de Seguridad Nacional anuncia operativos de inmigración
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional anuncian que empezaron operativos de inmigración.
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional anuncian que empezaron operativos de inmigración.
KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.
Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here
If you would like to share a story idea, please submit it here.