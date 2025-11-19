Skip to Content
Más de 300 colchas hechas para la organización sin fines de lucro ‘Special Kids Special Families’

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La división local de Quilts for Kids y Colorado Springs Quilt Guild cosieron más de 300 colchas para la organización sin fines de lucro Special Kids Special Families.

Líderes de Quilts for Kids explican que cada colcha toma alrededor de 15 a 20 horas de trabajo, ya que cada una incluye un diseño único.

Special Kids Special Families brinda servicios a las personas con discapacidades y a sus familias, incluidos recursos para adultos con discapacidades. La donación de colchas formará parte de su sorteo anual de regalos navideños.

Ivette Saucedo

