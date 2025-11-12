Parque infantil en Pueblo destruido tras incendio

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Residentes en el complejo de apartamentos Sangre de Cristo al lado sur de Pueblo ya no tienen un parque infantil local para sus menores.

Oficiales del Departamento de Bomberos de Pueblo (PFD) respondieron a llamadas de un incendio alrededor de las 4 del martes en la mañana. El incendio fue tan intenso que deformó a soportes metálicos, derretió plástico, fusionándose con los mantillos de goma.

Aunque las autoridades dicen que el incendio probablemente fue provocado por una persona, no había suficiente evidencia e información para una investigación criminal.

Residentes en la zona ahora exigen que el parque necesite ser limpiado ya que hay peligro de seguridad, esperan que un nuevo parque infantil sea construido.