Aerolíneas enfrentan grandes problemas por el cierre del gobierno más largo en la historia de EE.UU.

NATIONAL, (KTLO)--Gustavo Valdés se encuentra en uno de los aeropuertos mas grande de los EE.UU. y nos cuenta cómo se ve la actual situación con las demoras y cancelaciones de los vuelos.

Continúa el dolor de cabeza para miles de pasajeros que tratan de llegar a sus destinos vía aérea en el aeropuerto internacional de atlanta, el más transitado del mundo.

Estamos viendo el efecto dominó que comenzó el viernes cuando no vimos muchos vuelos cancelados. Pero estamos viendo aquí, al menos para frontier, una de las aerolíneas que utiliza este aeropuerto, donde hay una gran cantidad de personas que están tratando de encontrar ayuda porque sus vuelos han sido cancelados desde el sábado.

He platicado con personas que dicen que han tenido problemas y pueden ver como generalmente los lugares de ayuda que son para entregar el equipaje, todos de ellos dicen agent assist, lo que significa que están poniendo sus esfuerzos en ayudar a personas que tienen que cambiar sus vuelos.

Hemos platicado con gente que dice tenían dos días varados y no podían cancelar sus vuelos. Gente que trataron de llegar y salir esta tarde, estaban haciendo una escala y dice que no les pueden dar una respuesta, que los seguros que habían comprado para cambiar los vuelos no funcionan. Estas son las frustraciones que estamos viendo y no solamente es frontier.

Las pantallas indican que hay un número no muy grande, pero sí se puede ver que hay vuelos cancelados. La mayoría de ellos son de delta, que es la mayor aerolínea de operar desde este aeropuerto. Pero ellos también son socios con otras aerolíneas como latam, sky de canadá, klm de holanda, aeroméxico.

Y lo que sucede es que los vuelos internacionales no están suspendidos pero si una persona utiliza atlanta para llegar a otro destino es ahí donde está el problema y por lo que estamos escuchando de los pasajeros, las aerolíneas les están diciendo esto es una situación más allá de su control y no hay ayuda para, ya sea encontrar un hotel o hacer algún cambio necesario para pasar estos momentos.