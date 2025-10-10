Skip to Content
Policía investigando amenaza de bomba en una escuela de Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) confirman que están investigando una amenaza de bomba en The Colorado Springs School.

Según CSPD, ellos dicen que han respondido y están investigando en la zona pero que "no hay ningún elemento creíble en la amenaza."

Nuestros compañeros de KRDO13 en la escena dicen que vieron a los uniformados y un vehículo AMR llegar a la escena. Además mencionan que vieron cuando los padres llegaron para recoger a sus estudiantes.

Intentamos comunicarnos con líderes de la escuela, pero aún no han respondido con más información.

