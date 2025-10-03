Tu Salud: El Departamento de Salud Pública del Condado El Paso

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO) - El Departamento de Salud Pública del Condado El Paso (EPCPH) brinda servicios a los residentes hispanos.

Las herramientas que el departamento varias, si es que necesita ayuda con WIC, cuidado de niños, documentación y hasta información sobre los permisos para ser dueño de un negocio y tal vez no tiene idea de que lo pueden asistir en su idioma.

"Nuestra página web es totalmente bilingüe y también estamos compartiendo información y servicios a través de las cuentas de social media." Nos dice Lynnes Estrada, Especialista en Comunicaciones y Relaciones Públicas para el Condado El Paso.

"Nos vamos asegurar de que cada persona que llame reciba la información en español, ya sea si nadie puede contestar, tenemos un voicemail que llega directamente a alguien hispanohablante, que va llamarles en 24 horas o menos." menciona Estrada.

La meta del departamento es promover y mejorar la salud y bienestar de todos los adultos, niños y familias en el condado. Colaboran con diferentes organismos y compañías ofreciendo eventos como la feria de recursos para el regreso a clase.

"Nos hemos dado cuenta en diferentes encuestas que hemos hecho, en eventos en la comunidad donde la mayor participación es la comunidad hispana... Necesitamos seguir promoviendo la voz de que nosotros estamos aquí para servir a la comunidad."

Para ver los servicios y recursos ofrecidos por EPCPH haga clic aquí.