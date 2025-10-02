Herencia Hispana: The Best Coffee and Lounge

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - En este mes de la herencia hispana hablamos con el dueño del local 'The Best Coffee and Lounge', un nuevo sitio que espera traer a la ciudad de Colorado Springs un pedacito de latinoamérica a cada taza de café.

Algunos de nosotros no podemos funcionar sin ese cafecito en la mañana, incluso muchos lo disfrutan en la tarde, especialmente la comunidad latina. El socio dueño del local 'The Best Coffee and Lounge' nos dice que ha sido un gran éxito para su negocio ya que no solo ofrecen café.

"Para nosotros no solo es importante ser parte de la comunidad latina...estamos muy orgullosos de ser partícipes de apoyar este país y ayudar a nuestros hispanos... más que nada con empleos que es bien importante" nos dice Humberto Cabrera.

Pero como dicen para cualquier cosa que valga la pena, hay que trabajar duro y muchas veces se enfrentan barreras al abrir un nuevo negocio. "El proceso de los permisos... fue un poco más largo de lo esperado... y también fue la renovación de lugar. Tuvimos que transformar todo, prácticamente tuvimos que dar una nueva vida a lo que era antes a lo que hoy se a convertido" dice Cabrera.

El ambiente del local es diseñado para sentirse cómodo, para que uno disfrute de un café o de los otros tipos de bebidas ofrecidas para relajarse o incluso si uno quiere trabajar. Además, tienen postres y alimentos ofrecidos en su menú.

Aunque el local tuvo su apertura este mayo, Humberto nos dice que ha sido un éxito completo que también tienen un local en Old Colorado City y dice que todavía hay planes de expandir más.

Único al local es el Latte de Dulce de Leche.

The Best Coffee and Lounge esta ubicado en el 401 N. Tejon Street en el centro de Colorado Springs.