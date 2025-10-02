Skip to Content
Alces cazados ilegalmente en el Condado Las Animas, Oficiales buscan a los responsables

Colorado Parks and Wildlife seeks the public’s help to identify those responsible for illegally poaching and abandoning four large bull elk (similar to the one pictured here) on four different ranches in Las Animas County.
CONDADO LAS ANIMAS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW) están pidiendo ayuda del público en identificar a quien es responsable de cazar a cuatro alces y abandonandolos en cuatro diferentes ranchos en el condado Las Animas.

Según en un comunicado de CPW, líderes están ofreciendo un premio de $1,000 para información que resulte en el arresto y multa del responsable.

CPW dice que los alces fueron cazados ilegalmente el 13, 26 y 27 de septiembre en el área de las comunidades Stonewell y Picketwire, a lado oeste de Trinidad.

En el comunicado, mencionan que uno de los alces fue baleado y abandonado completo, uno fue herido y tuvo que ser sacrificado, otro fue baleado y removieron el lomo, al ultimo le removieron la cabeza y no se llevaron la carne, que es un desperdicio de los cuatro.

Cualquier persona con información, favor de llamar al número de Operación Ladrón de Juegos al 1-877-265-6648.

