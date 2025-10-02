Alces cazados ilegalmente en el Condado Las Animas, Oficiales buscan a los responsables

CONDADO LAS ANIMAS, Colo. (KTLO) - Oficiales del Departamento de Parques y Vida Silvestre (CPW) están pidiendo ayuda del público en identificar a quien es responsable de cazar a cuatro alces y abandonandolos en cuatro diferentes ranchos en el condado Las Animas.

Según en un comunicado de CPW, líderes están ofreciendo un premio de $1,000 para información que resulte en el arresto y multa del responsable.

CPW dice que los alces fueron cazados ilegalmente el 13, 26 y 27 de septiembre en el área de las comunidades Stonewell y Picketwire, a lado oeste de Trinidad.

En el comunicado, mencionan que uno de los alces fue baleado y abandonado completo, uno fue herido y tuvo que ser sacrificado, otro fue baleado y removieron el lomo, al ultimo le removieron la cabeza y no se llevaron la carne, que es un desperdicio de los cuatro.

Cualquier persona con información, favor de llamar al número de Operación Ladrón de Juegos al 1-877-265-6648.