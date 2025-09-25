Participación de drone ayuda a que los diputados no sufran lesiones durante el tiempo del arresto

CHAFFEE, Colo. (KTLO)-- Diputados del condado Chaffee mencionan que un drone ayudo a encontrar a unos sospechosos que estaban escondidos dentro de un sitio pequeño el video viene precisamente del drone y demuestra cómo ellos pudieron encontrar al sospechoso dentro de una vivienda en Buena Vista.



El equipo pudo llegar al local rápidamente y ver los zapatos de uno de los sospechosos. El jefe de diputados del departamento del alguacil dice que es gracias a esta tecnología que los oficiales pueden arrestar a las personas sin sufrir lesiones.