Noticias Locales

Participación de drone ayuda a que los diputados no sufran lesiones durante el tiempo del arresto


today at 4:50 PM
Published 3:52 PM

CHAFFEE, Colo. (KTLO)-- Diputados del condado Chaffee mencionan que un drone ayudo a encontrar a unos sospechosos que estaban escondidos dentro de un sitio pequeño el video viene precisamente del drone y demuestra cómo ellos pudieron encontrar al sospechoso dentro de una vivienda en Buena Vista.

 
El equipo pudo llegar al local rápidamente y ver los zapatos de uno de los sospechosos. El jefe de diputados del departamento del alguacil dice que es gracias a esta tecnología que los oficiales pueden arrestar a las personas sin sufrir lesiones. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

