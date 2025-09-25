Skip to Content
Hombre arrestado por amenazar a dos estudiantes en la secundaria Panorama

today at 4:50 PM
Published 3:47 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--La policía de Colorado Springs menciona que han arrestado a un persona por amenazar a dos alumnos de  una secundaria con una pistola los uniformados reportan que ocurrió en la secundaria Panorama el jueves pasado.

Pero el oficial de seguridad de la escuela no se dio cuenta sobre el incidente hasta que los dos estudiantes le mencionaron los detalles este lunes. El oficial de seguridad de la escuela pudo identificar a la persona responsable gracias al video de vigilancia en la escuela y fue informado que el sospechoso ya tenia un record criminal anterior. 

Los policías llegaron a la vivienda del sospechoso el miércoles y encontraron dos armas de fuego, una rifle y equipo militar robado el departamento de policía de Colorado Springs aún no ha revelado la identidad del responsable. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

