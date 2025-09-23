Skip to Content
Autoridades buscan a dos jóvenes que se escaparon del centro de detención Spring Creek

today at 4:32 PM
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Oficiales del estado están buscando a dos adolescentes que se escaparon del centro de detención en Colorado Springs. Según el departamento de recursos humanos el par se escapo del centro Spring Creek alrededor de la una de la tarde el lunes 22 de septiembre. Dameron Carbajal y Cristian Jaramillo ambos de 17 años se dieron a la fuga.


Al momento no tenemos entendido cómo fue que ellos se escaparon, pero se sabe que son unos de los menores que son considerados de alto riesgo. Ya que son peligrosos y han cometido crimes en el pasado esos actos violentos han sido por intento de asesinato y secuestro. El local tenia por lo menos 20 menores viviendo en ese local. 

