Herencia Hispana: Telemundo Sur Colorado celebra con dueños de negocios latinos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Este 15 de septiembre empezamos el mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos. Hasta el 15 de octubre se celebra la historia, cultura y contribuciones del antepasado.

El 15 de septiembre, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua celebran el aniversario del día de su independencia hoy su equipo de Telemundo Sur Colorado salio a la comunidad para preguntarle a los latinos que es lo que significa el mes de la herencia hispana para ellos.

"Soy orgullosa de ser hondureña, agradecida por estar aquí también en este país, pudiendo compartir tradiciones, costumbres, salimos adelante donde sea que estemos y felicidades a todos por nuestra independencia", dijo Norma Torres, Dueña de Norma's Bakery.

Yo soy de Guatemala, estamos muy orgullosos de ser hispanos, estamos orgullosos de trabajar en esta tienda, de estar fomentando los valores guatemaltecos, colombianos, venezolanos de varios países latinos que tenemos aquí," dijo Alberto Flores, Gerente de Mi Pais Market.

En 1968 la herencia hispana comenzó con solo una semana de celebración y en 1988 se expandió a un mes por el presidente Ronald Reagan. Ya que varios países latino americanos celebran su aniversario de independencia México celebra el día de independencia el 16 de septiembre.