Noticias Locales

Comunidad honra la vida de Charlie Kirk

By
New
Published 3:39 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Miles de personas en Woodland Park asistieron al colegio "Charis Bible College" el jueves en la noche para honrar la vida del conservador activista Charlie Kirk. Kirk había sido pautado para hablar en el colegio este jueves. Pero después de su muerte, el evento se transformo en un evento para honrar su vida.

Personas rezaron, y estuvieron juntos durante un momento de luto. Las cámaras no pudieron entrar al local pero tenemos entendido que miles de personas asistieron y que lo consideraban la "Voz de la razón".

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

