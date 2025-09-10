Muere Charlie Kirt tras ser baleado durante un evento en la universidad de Utah

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Charlie Kirk, fundador de la organización activista juvenil conservadora "Turning Point USA" , recibió un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah el miércoles, según fuentes policiales.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump llevo a su sitio TRUTH SOCIAL un querido pésame para Kirk y su familia. Mencionando que nadie entendía y hacia más para la comunidad juvenil que él.

Mencionando que él junto con su con dama, Melania Trump estaban en duelo por su fallecimiento.

Según por el horario de Charlie Kirk, él tenia una sita pautada para presentarse en Woodland Park el Jueves, 11 de septiembre a las 7:05 p.m. hasta las 8:30 p.m.