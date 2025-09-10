3 personas hospitalizadas tras tiroteo en la preparatoria Evergreen

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--En noticias de última hora estamos siguiendo el caso de un tiroteo que ocurrió dentro de la preparatoria Evergreen. Según el departamento del aguacil ellos le confirmaron que por lo menos tres persona han sido heridas y van rumbo al hospital.

De esos tres cada uno parece estar en condición critica ellos están en el hospital Anthony. El FBI de Denver mencionan qué están al tanto del caso y listos para asistir de cualquier manera.