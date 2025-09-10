Skip to Content
3 personas hospitalizadas tras tiroteo en la preparatoria Evergreen

Published 2:55 PM

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--En noticias de última hora estamos siguiendo el caso de un tiroteo que ocurrió dentro de la preparatoria Evergreen. Según el departamento del aguacil ellos le confirmaron que por lo menos tres persona han sido heridas y van rumbo al hospital.

De esos tres cada uno parece estar en condición critica ellos están en el hospital Anthony. El FBI de Denver mencionan qué están al tanto del caso y listos para asistir de cualquier manera.

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

