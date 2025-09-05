Skip to Content
Noticias Locales

Tava City presenta su anual evento “Mariachi Vicla Run” en Colorado Springs

Published 4:23 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Este sábado, 6 de septiembre un grupo sin fines de lucro Tava city estará participando en un paseo en sus motocicletas todo con el fin de recaudar fondos para becas para los estudiantes de Colorado Springs este es el tercer año que ellos estarán participando en el "Mariachi Vicla Run".

El evento comenzara a las 8 de la mañana y finalizara a las 8 de la noche. Personas que tengan motocicletas ustedes pueden añadirse al grupo y viajar con ellos pero para todos aquellos que no se preocupe que aun puede participar también habra comida, musica y más. 

La meta del organismo ayudar a recaudar dinero para el futuro de nuestros menores. La ubicación sera  en Pikes Peak Harley Davidson. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

