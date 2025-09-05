Donaciones para ayudar a los bebés que nacen prematuros en Colorado Springs
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Este viernes 5 de septiembre, la comunidad al Sur de Colorado estarán demostrando su apoyo a un grupo muy lindo.
El grupo Newborn Hope es una organización sin fines de lucro que se enfoca en ayudar aquellos bebes que son nacidos prematuros.
El evento estará ubicado en garden of the gods resort habra musica, arte y una donación de fondos para todos aquellos bebes que nacen prematuros en los Estados Unidos 1 de cada 10 bebes son nacidos prematuros y la prematuridad aun sigue siendo la causa principal de la muerte entre los menores.
Para mas detalles sobre dónde buscar los boletos pueden ingresar al sitio www.Newbornhope.Org/events/harvest-of-hope-soiree para sus boletos.