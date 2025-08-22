Feria estatal regresa este viernes; aprovecha días de descuentos

PUEBLO, Colo. (KTLO) - La Feria Estatal de Colorado regresa este viernes 22 de agosto en Pueblo.

Ofertas de descuentos y admisión:

Viernes de $5: Llega temprano a la feria los viernes 22 o 29 de agosto para admisión de $5 hasta las 5 de la tarde. Además, cada puesto de comida va a ofrecer un producto de $5 hasta las 5 p.m., personas de la tercera edad 60+ pueden entrar gratis.

Día de los héroes: El domingo 24 de agosto, miembros militares y rescatistas pueden disfrutar la feria por solo $8 de admisión

Día de los niños: Menores hasta los 12 años tienen la entrada gratuita el 25 de agosto y el primero de septiembre

Martes de dos latas: Trae dos latas de alimentos para admisión gratuita

Miércoles de solo un precio: El 27 de agosto, admisión a la feria, rodeo, el concierto de Ned Ledoux y una pulsera para las atracciones

CSU Pueblo día de la feria: Admisión gratuita y la pulsera de atracciones sin limites por $25 con cupón de estudiantes del la Universidad Estatal de Colorado en Pueblo

Especial de la lotería estatal: Trae una billete de lotería no ganador y recibe $3 en descuento en la admisión

Puede comprar boletos aquí.