Proyecto de construcción en Colorado Springs: Ayudando a los peatones en la ciudad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un proyecto que comenzó hace 5 meses en el centro de Colorado Springs esta por finalizar. Sin embargo, obreros de la ciudad mencionan que entre las calles de Colorado y Pikes Peak estarán cerradas durante esta semana para todo el público.

También existe la posibilidad de que la calle Tejon este cerrada hasta la avenida de Pikes Peak hasta Tejon. Esto por unas remodelaciones eléctricas que Colorado Springs Utilities estará haciendo.

Sin embargo, el camino para los peatones aun estará disponible.La meta para esta area es expander los patios y las caminatas en el centro de la ciudad. Ayudando con la seguridad de las personas quien están caminando en el centro o en bicicleta.