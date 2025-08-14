‘Recovery Rebels’ ayudan a nuestra comunidad creando una hermandad en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Esta semana en nuestro segmento en tu comunidad hablamos con un equipo de softball que esta haciendo una gran diferencia en la vida de los veteranos y aquellos que anteriormente luchaban con addciones. Ellos son conocidos como los Recovery Rebels.

Posiblemente los ha visto o los haya escuchado en el campo. Los Recovery Rebels un grupo de hombres quien tiene como meta crean una hermandad.

"Hace como casi tres años. Yo vine aquí, terminé con el Airforce y yo estaba aquí y yo no tuve a nadie", dijo Jonathan De la Cruz, miembro de Recovery Rebels.

El equipo de softball fue creado con ese mismo propósito de buscar ayudar a todos aquellos soldados quienes quizás no tengan familia, o amigos al sur de Colorado.

"Al principio yo no entendí qué era lo que estaba haciendo el equipo y el me explicó que tiene que ver con la recuperación de mental, de drogas y de alcohol también", dijo De la Cruz.

Y aunque al principio Jonathan no sabia si en realidad quería ser parte del equipo o no. Fue después de hablar sobre la perdida de su hermano que él entendió que un apoyo para poder lidiar con la ausencia de su hermano en realidad era necesaria.



"Eso puede pasar, qué entres a una depresión o que tenga problemas con alcohol o de drogas también", dijo De la Cruz.

El equipo Recovery Rebels comenzó en el 2022 y comenzó con solo un equipo donde los hombres pudieran estar en un ambiente sano y sin vicios.

"Algunas veces la recuperación no solo es de drogas o alcohol pero también puede ser por problemas internos de trauma o abuso y las personas comenzaron a escuchar lo que estábamos haciendo y querían comenzar a jugar para nuestro equipo y comenzaron a contactarnos y vimos la necesidad de crear mas equipos", dijo el creador del equipo, Rob Decker.

Al momento los recovery rebeles cuentan con 4 equipos y pronto gracias con el apoyo de la comunidad. Están esperando crear un quinto equipo e incluso esperan posiblemente crear torneos para todos aquellos que estén lidiando con una dificultad de abuso de alcohol, drogas o salud mental puedan asistir.

"Para poder enseñar nuestras caras y enseñarle a todo el mundo quiénes somos los Recovery Rebeles", dijo De la Cruz.

Para todos aquellos que estén interesados en ser parte del equipo pueden visitar el sitio web para pedir su solicitud.