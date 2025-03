Banco de alimentos dentro de la Iglesia Nueva Vida ayuda a miles cada mes

"Gracias a dios nosotros, la mayoría de la comida que recibimos la recibimos a través de care and share y esa es una organización que sí depende un poco del gobierno, pero no totalmente del gobierno. Muchas fundaciones aquí cristianas apoyan a care and share y eso quiere decir que la comida que nosotros recibimos la recibimos a través de ellos.Entonces no va a ser un impacto muy grande para nosotros. Tal vez sí van a ver ciertos programas que van a ser impactados, pero ahorita mismo no han sido ninguno impactado", dijo Yolanda Monroy, pastora de Nueva Vida.

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.