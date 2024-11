Colorado es el estado con la probabilidad más alta de ser víctima de robo de vehículo

La mejor manera de no ser víctima de este crimen es estacionar su auto dentro una cochera o dejarlo debajo una luz brillante para que así los criminales no se acercan. También hay dispositivos que pueden esconder dentro su auto y si no esta prendido el dispositivo el vehículo no arranca.

