Los áreas de prioridad para los quitanieves en Colorado Springs

Aunque residentes están molestos a veces la quitanieves no pueden ser efectivos en estas vecindades. Sin embargo si usted se encuentra que no puede salir de su vecindad o si la calle esta muy resbalosa usted puede llamar al Departamento de Trabajos Públicos pero recuerde que no hay garantía que van a responder inmediatamente.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.