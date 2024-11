Profiles in Valor: Ceremonia que celebra a los veteranos hispanos en Colorado Springs

"Sí. Pues cuando me dijeron que gané este premio me mandaron un email y dije pues ni sabía que estaba nominada gratis. Pasa de la tarde. Esto es una broma o de veras que si se gana antes de algo? Para mí me da mucho gusto, porque yo lo que yo hago lo hago por ayudar a la gente. Yo no lo hago por premios o cosas así, pero cuando alguien ve lo que yo hago y lo hago, tómate tu tiempo para amenazarme o escribir algo de mí. Me siento bien, me siento bien ya feliz porque lo que yo hago se porta." dice Israel Del Toro.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.