Voto falla en la anexión de la propiedad Amara

El voto final fue de 5 a 4 en favor de no continuar con la propuesta de expandir Colorado Springs hacia al sur. Varios residentes, oficiales y agricultores fueron a expresar sus preocupaciones muchos mencionando que esta no era la decisión correcta. Unos granjeros hasta manejaron 7 horas para expresar por que ellos creen esta es la peor decisión agregando que no hay suficiente agua en Colorado Springs para no agregar más viviendas.

