Qué cabe esperar de la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

Por Bryan Mena

Se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios esta semana. Pero para los inversores, economistas y cualquiera que espere menores costos de endeudamiento, la pregunta más importante es qué sucederá bajo la presidencia de Kevin Warsh.

Su predecesor, Jerome Powell, subía al podio después de cada reunión de política monetaria para explicar la última decisión sobre las tasas de interés y responder preguntas de los periodistas, en un intento por ser transparente con los estadounidenses. Los inversores y los analistas de la Reserva Federal se acostumbraron al estilo de Powell para dirigir los mercados, pero ahora hay una nueva estrategia que aprender.

La rueda de prensa posterior a la reunión del miércoles, programada para las 14:30 (hora del este), le brindará a Warsh su primera oportunidad para presentarse y exponer su enfoque de la política monetaria. Wall Street está ansioso por conocer su perspectiva sobre las tasas de interés ahora que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha reducido el riesgo de una crisis inflacionaria derivada del petróleo, consecuencia del conflicto que se prolongó durante meses en Medio Oriente.

La primera aparición pública de Warsh como presidente marca el inicio de lo que él mismo ha descrito como un “cambio de régimen” en el funcionamiento del banco central. Esto podría incluir menos ruedas de prensa y una revisión de la práctica habitual de la Reserva Federal de publicar las proyecciones económicas trimestrales de sus funcionarios, que también deben presentarse en esta reunión.

“Warsh ha dejado bastante claro que quiere cambiar muchas cosas en cuanto al sistema y la estructura de la Reserva Federal”, declaró a CNN José Rasco, director de inversiones para las Américas de HSBC Global Private Banking and Wealth. “El cambio más significativo se produciría en las proyecciones, ya que el mercado se ha acostumbrado demasiado a ellas”.

La inflación está aumentando, pero eso no significa automáticamente que la Reserva Federal deba subir los tipos de interés.

Los banqueros centrales están analizando qué factores impulsan las presiones inflacionarias y si es probable que persistan. La opinión generalizada es que las perturbaciones de la oferta suelen ser eventos puntuales que no generan inflación sostenida, por lo que la Reserva Federal debería ignorarlas, como señaló Powell en marzo. Esto significa que las autoridades esperan que la inflación se modere con el tiempo sin necesidad de subir las tasas de interés, especialmente si el conflicto en Oriente Medio se resuelve por completo.

“Las turbulencias pueden sacudir el barco momentáneamente, pero rara vez causan daños duraderos”, declaró Tom Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, en un evento celebrado el 21 de mayo en Raleigh, Carolina del Norte. “Subir los tipos de interés para debilitar la demanda no aborda la causa fundamental de la inflación provocada por las perturbaciones de la oferta. No libera las rutas comerciales, no reabre las fábricas ni derrite el hielo”.

Dado que la política monetaria tiene un desfase temporal, la Reserva Federal necesita estar convencida de que la alta inflación persistirá durante el próximo año antes de subir los tipos de interés. Por ello, las autoridades buscan indicios de un ciclo inflacionario que se retroalimenta, conocido como “efectos de segunda ronda”, en el que el aumento de los precios repercute en los salarios y genera nuevas subidas. Hasta el momento, hay pocos indicios de que esta dinámica se haya consolidado.

Por ejemplo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los estadounidenses no exigen salarios más altos para compensar el elevado costo de vida, lo que impulsaría aún más la inflación. Además, según encuestas empresariales, muchas compañías dudan en aumentar los precios para hacer frente al alza de los costos energéticos, ya que los consumidores se han vuelto muy sensibles a los precios.

Para filtrar el ruido y evaluar la posible evolución de la inflación, las autoridades analizan indicadores clave que excluyen la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía. Estos indicadores han sido relativamente moderados en los últimos meses, lo que ha permitido a la Reserva Federal mantener las tasas sin cambios por el momento. Asimismo, las autoridades siguen de cerca las expectativas de inflación, especialmente para los próximos cinco a diez años, ya que podrían convertirse en una profecía autocumplida si aumentan. Si bien las expectativas a corto plazo se han disparado, según diversos indicadores, las expectativas a largo plazo han aumentado de forma más gradual.

“Las expectativas determinan lo que sucederá con los precios”, dijo Eugenio Alemán, economista jefe de Raymond James.

Si bien Warsh no podrá, por sí solo, llevar a cabo los recortes de tipos de interés que el presidente Donald Trump lleva tiempo exigiendo (el presidente de la Reserva Federal solo tiene un voto en un comité de 12 miembros), ha dejado claro que las cosas no seguirán como siempre en la Reserva Federal.

Trump bromea sobre demandar a su nominado para la Reserva Federal, Warsh, por las tasas de interés en una cena de la élite de Washington.

Según una fuente cercana al asunto, Warsh ya ha contratado a dos veteranos de la política conservadora como asesores temporales de la Reserva Federal; ninguno de ellos tiene experiencia directa en política monetaria ni en regulación bancaria. Uno de ellos es Paul Winfree, quien trabajó en la primera administración Trump en política interna y fue autor de la sección sobre la Reserva Federal en el Proyecto 2025, el plan conservador para transformar el gobierno.

La otra persona que Warsh contrató es Daniel Heil, investigador de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, donde fue colega de Warsh trabajando en política económica, y antiguo asesor en la candidatura presidencial de Jeb Bush en 2016.

Warsh ha declarado que hay “mucho personal improductivo” en la Reserva Federal, lo que sugiere que podría reestructurar la plantilla del banco central, compuesta por unos 3.000 empleados con sede en Washington, D.C. El año pasado, Powell ya había iniciado un proceso para reducir el número de empleados, en consonancia con iniciativas similares en el resto del gobierno federal.

Warsh también ha propuesto que los funcionarios de la Reserva Federal vean la inflación de manera diferente, centrándose en medidas alternativas de inflación, conocidas como “promedios recortados”.

Durante su audiencia de confirmación en abril, Warsh dijo que esas medidas reflejan “cuál es la tasa de inflación subyacente, no cuál es el cambio puntual en los precios debido a un cambio en la geopolítica o un cambio en la carne de res”.

Con nuevos asesores ya en funciones y conversaciones sobre un “cambio de régimen” en marcha, la conferencia de prensa del miércoles ofrecerá las primeras señales claras de hasta dónde pretende llegar Warsh en la reforma del banco central estadounidense.

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