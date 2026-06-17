Lionel Messi envía un mensaje con su triplete en el Mundial: sigue siendo el rey aquí

Análisis por Kyle Feldscher, CNN

En una noche en la que parecía que las jóvenes estrellas en la plenitud de su carrera estaban dejando clara su intención, un momento en el que el cambio de guardia en el fútbol mundial parecía inminente, Lionel Messi envió un mensaje en Kansas City.

Para ser el mejor, tienes que vencerlo.

Y en este juego, en este escenario, en este deporte, Messi sigue siendo “la figura” 20 años después de su primera aparición en el centro de atención de la Copa del Mundo.

Horas después de que el francés Kylian Mbappé lo superara en la lista histórica de goleadores de la Copa del Mundo y Erling Haaland anunciara su llegada al escenario mundialista con dos goles contra Iraq, la narrativa parecía definida: los jóvenes talentos (Mbappé tiene 27 años y Haaland 25) estaban listos para asumir el papel de las mayores estrellas del fútbol mundial, en detrimento del relativamente veterano Messi, que cumplirá 39 años la semana que viene, y del veterano Cristiano Ronaldo, de 41 años, cuya Copa del Mundo comienza el miércoles.

Al final de la noche, Messi volvió a superar a Mbappé en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos. Y continuó su racha, anotando su primer triplete en un Mundial y empatando con Miroslav Klose en el primer puesto con 16 goles en su trayectoria en Copas del Mundo.

Además, es ahora, sorprendentemente, el goleador más joven y el más veterano de Argentina en la historia de los Mundiales.

Cuando fue sustituido en el minuto 79, recibió una ovación de pie del público del Arrowhead Stadium: decenas de miles de personas que habían esperado en terribles atascos antes del partido para poder ver a este hombre, a este genio, jugar bajo los focos más brillantes del deporte mundial.

Esa espera, que duró apenas seis minutos, valió la pena, aunque no contara.

Lautaro Martínez recibió un pase en la frontal del área, de espaldas a la portería, controlando el balón con el pecho hasta sus pies.

A su izquierda, Messi avanzaba hacia el área y Martínez le dio un pase magistral. Como tantas veces, la zurda del astro del Inter Miami pareció tener el balón pegado al pie mientras recortaba hacia la portería antes de enviarlo al fondo de la red.

Lamentablemente, Messi estaba en fuera de juego. De no ser así, tendría el récord de goles en la Copa del Mundo en solitario.

A Messi le bastaron poco más de 10 minutos para marcar un golazo que sí contaba, y fue un auténtico fenómeno que sin duda figurará en los mejores momentos de este torneo.

Tras recibir un pase en profundidad por el centro del campo, Messi regateó hacia el área, dio un paso a su izquierda mientras cinco —CINCO— defensores argelinos se le acercaban, y disparó con fuerza. El potente disparo desde 20 metros se desvió en la punta de los dedos del portero Luca Zidane y se coló en la red.

Fue un clásico. Fue algo de otra época. Fue la magia de Messi.

Su segundo gol, 15 minutos después del descanso, mostró la faceta de goleador del exjugador del Barcelona.

Con un potente disparo desde fuera del área, el balón de Alexis Mac Allister fue directo a las manos del portero argelino. El tiro fue demasiado fuerte y el guardameta no pudo controlarlo. Messi aprovechó el rebote.

Tras un despiste de un defensor argelino, Messi, con el balón suelto en posición reglamentaria, envió el balón al fondo de la red y puso a Argentina en ventaja de 2-0.

Fue pragmático. Fue sencillo. Era el objetivo de una leyenda veterana que hoy en día juega tanto con la mente como con las piernas.

La tercera fue consecuencia de las dos primeras. La defensa argelina parecía derrotada, desmoralizada y abatida por Messi y sus compañeros, y agotada por el calor de Kansas City.

Cuando los argentinos volvieron a atacar, Messi se encontraba extrañamente sin marca en el borde del área. Un pase de Nico González por la banda le llegó un poco retrasado, pero los argelinos, visiblemente cansados, no tenían prisa por marcarlo.

Messi retrocedió, controló el balón, giró ligeramente y disparó un potente tiro raso que se coló en la escuadra, superando a Zidane.

El portero no pudo hacer más que agitarse y luego girarse y gritar de frustración ante el fallo de su defensa en el momento crucial.

Fue jaque mate. Fue el golpe final. Fue contundente.

Su segundo gol, 15 minutos después del descanso, mostró la faceta de goleador del exjugador del Barcelona.

Con un potente disparo desde fuera del área, Alexis Mac Allister fue directo a las manos del portero argelino. El tiro fue demasiado fuerte y no pudo controlarlo; Messi aprovechó el rebote. Tras un despiste de un defensor argelino, Messi, con el balón suelto en posición reglamentaria, envió el balón al fondo de la red y puso a Argentina en ventaja de 2-0.

Fue pragmático. Fue sencillo. Era el objetivo de una leyenda veterana que hoy en día juega tanto con la mente como con las piernas.

La tercera fue consecuencia de las dos primeras. La defensa argelina parecía derrotada, desmoralizada y abatida por Messi y sus compañeros, y agotada por el calor de Kansas City. Cuando los argentinos volvieron a atacar, Messi se encontraba extrañamente sin marca en el borde del área. Un pase de Nico González por la banda le llegó un poco retrasado, pero los argelinos, visiblemente cansados, no tenían prisa por marcar.

Messi retrocedió, controló el balón, giró ligeramente y disparó un potente tiro raso que se coló en la escuadra, superando a Zidane. El portero no pudo hacer más que agitarse y luego girarse y gritar de frustración ante el fallo de su defensa en el momento crucial.

Fue jaque mate. Fue el golpe final. Fue contundente.

Tras las demostraciones de Mbappé y Haaland a primera hora del día, las expectativas eran altas para que el maestro argentino estuviera a su altura.

El doblete del francés puso de manifiesto todo su talento: el primero, tras una carrera diagonal por el área, culminó con un disparo de primera que se coló por la izquierda, superando al portero senegalés Eduard Mendy.

El segundo demostró la sublime habilidad de la que es capaz Mbappé cuando está inspirado, con un potente disparo desde 30 metros que batió a un Mendy que se lanzó en plancha. Un golazo que puso el 3-1 a favor de los campeones de 2018.

El doblete de Haaland en su primer partido del Mundial demostró su eficacia goleadora: primero, remató un centro perfecto mientras se deslizaba hacia la portería para abrir el marcador, y luego, con gran instinto goleador, interceptó un pase atrás flojo de un iraquí, anticipándose al portero para marcar el segundo gol de Noruega.

Los noruegos acabarían ganando 4-1.

En un día en que brillaron las estrellas del Mundial, daba la impresión de que el cambio de guardia finalmente había llegado.

Messi y Ronaldo han dominado este deporte durante tanto tiempo —ambos disputan su sexto Mundial— que han visto pasar a oleadas de jugadores considerados sus sucesores.

Mbappé parece ser, sin duda, el sucesor natural de sus elevados puestos: a sus 27 años, es campeón del mundo, figura clave de uno de los clubes más grandes del mundo, el Real Madrid, y aparentemente destinado a ganar numerosos títulos y convertirse en el máximo goleador de este torneo.

Haaland puede argumentar que es el mejor delantero centro puro del mundo, un goleador nato que ya lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol de clubes.

Son estrellas que sin duda brillaron con luz propia. Pero cuando Messi abandonó el campo a falta de 11 minutos para el final, sustituido entre los gritos de la afición que lo aclamaba en Kansas City, demostró que jugadores como Mbappé, Haaland y otros en el torneo pueden ser estrellas, pero él sigue siendo el Sol alrededor del cual el fútbol aún gira.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.