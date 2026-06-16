SpaceX está viviendo una semana histórica. Y apenas es martes

Por David Goldman, CNN

SpaceX es ahora más grande que Amazon. Sus acciones son más populares que todas las demás del mercado juntas. Y acaba de comprar una empresa de IA por US$ 60 mil millones.

Pero hoy es apenas el segundo día completo de SpaceX en bolsa.

El último hito en su debut histórico es la tan ansiada adquisición de Cursor, un agente de IA capaz de escribir código que compite con Claude Code de Anthropic y con Codex de OpenAI. SpaceX anunció en abril que Cursor le había otorgado el derecho a comprarla.

Adquirir Cursor, una de las herramientas de codificación de IA de más rápido crecimiento, podría ser clave para que SpaceX alcance a los líderes del mercado: OpenAI, Anthropic y Google. Cursor es utilizado por el 64 % de las empresas Fortune 500, según el sitio web de la compañía.

Esta operación, realizada íntegramente con acciones, incrementará la considerable inversión de SpaceX en IA. La compañía se asoció con xAI, la empresa del CEO Elon Musk, a principios de este año con la ambición de lanzar centros de datos al espacio.

La promesa: refrigeración económica desde el espacio y electricidad gratuita del Sol, combinadas con la red satelital Starlink de SpaceX para la transmisión bidireccional de comunicaciones. El problema: el costo exorbitante.

Otra preocupación: xAI se está quedando atrás con respecto a sus rivales, que han dado pasos de gigante en sus capacidades, especialmente en el sector empresarial, ultracompetitivo y potencialmente lucrativo. La herramienta Mythos de Anthropic ha alcanzado tal nivel de sofisticación en los últimos meses que la administración Trump bloqueó el acceso a ciudadanos extranjeros.

Para competir, SpaceX invirtió US$ 12.700 millones en IA el año pasado y US$ 7.700 millones en esta tecnología solo en los primeros tres meses de 2026. Ahora le debe a Cursor US$ 60.000 millones en acciones.

Esos enormes gastos han contribuido a pérdidas multimillonarias: US$ 4.900 millones el año pasado y 4.300 millones en el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, SpaceX cree que la inversión merece la pena: la compañía predijo en un documento regulatorio que las aplicaciones de IA empresariales se convertirán en un mercado de US$ 22,7 billones en un futuro próximo.

Al igual que con Tesla, los inversores compran más por la promesa de futuro y menos por los fundamentos actuales, que quizás no sean los más alentadores.

SpaceX ha sido una inversión enormemente popular. Las acciones subieron más del 19 % en cada uno de sus dos primeros días en bolsa, y el martes registraron otro alza del 5 % en las operaciones previas a la apertura.

Se prevé que las acciones abran por encima de los US$ 200 por acción, lo que valoraría la compañía en más de US$ 2,6 billones. Esto la sitúa justo por encima de Amazon en el quinto puesto de la lista de las empresas más valiosas del mercado bursátil, justo por detrás de Microsoft.

Esa valoración astronómica se ha visto impulsada por un comportamiento de compra verdaderamente surrealista por parte de inversores minoristas. A pesar de la altísima valoración y los enormes gastos, los inversores minoristas han comprado acciones de SpaceX casi tanto como todas las demás acciones juntas, según la empresa de análisis de datos de mercado Vanda Research.

El lunes, SpaceX representó casi tres cuartas partes de todas las compras de acciones individuales entre inversores minoristas, informó Vanda Research.

La empresa acostumbrada a desafiar la gravedad ahora desafía las leyes de la física del mercado.

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