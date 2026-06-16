Piden aplazar hasta el 22 de julio la próxima audiencia de Maduro en Nueva York: estas son las razones

Por Rocío Muñoz-Ledo y María Santana, CNN en Español

La Fiscalía de EE.UU. y los abogados de Nicolás Maduro solicitaron a la corte federal de Nueva York aplazar hasta el 22 de julio la próxima audiencia del caso contra el depuesto presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, por problemas de logística y seguridad relacionados con su traslado al tribunal.

La petición fue presentada este martes al juez federal Alvin K. Hellerstein, quien está a cargo del caso en la corte del Distrito Sur de Nueva York. La audiencia estaba programada para el 30 de junio.

En el documento, firmado por el fiscal federal Jay Clayton y presentado con el consentimiento de la defensa, ambas partes explican que el cambio de fecha es necesario para evitar “problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad”.

La solicitud también pide excluir el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido. Según la Fiscalía, el tiempo adicional permitirá continuar con la entrega de pruebas a la defensa y dar oportunidad a los abogados de revisar el material y decidir qué mociones presentarán antes del juicio.

Maduro y Flores fueron capturados en un operativo militar estadounidense a principios de enero en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos desde hace más de 160 días en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, de los que se han declarado inocentes.

El proceso ha estado marcado por varias disputas procesales en los últimos meses. Gran parte de las audiencias recientes se han concentrado en el acceso a pruebas, si Venezuela podía cubrir los honorarios legales y los esfuerzos de los abogados por lograr que el caso sea desestimado.

La defensa ha sufrido algunos reveses. Recientemente, el juez Hellerstein rechazó nuevos intentos para desestimar la acusación y además prohibió que los abogados de Maduro compartieran pruebas del caso con otros acusados que siguen sin ser arrestados.

Sin embargo, también obtuvo una victoria cuando el juez aprobó modificaciones a las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), permitiendo que el Gobierno venezolano financie la defensa legal de Maduro y Flores.

Con ese asunto resuelto, el caso entró en una nueva etapa centrada en la revisión de las pruebas. De hecho, la Fiscalía y la defensa ya habían solicitado anteriormente una pausa en el proceso para facilitar la entrega y el análisis del material recopilado por los investigadores.

El equipo legal de Maduro también se reforzó recientemente con la incorporación de la abogada penalista Anna Estevao, quien formó parte de la defensa legal de Sean “Diddy” Combs durante su mediático juicio de siete semanas en Nueva York el año pasado.

El próximo paso en el caso de Maduro y Flores aún está por definirse, pero, según expertos, la defensa probablemente intentará que se desestime el caso por otras vías legales, incluyendo alegatos de inmunidad y cuestionamientos sobre la legalidad de su detención y traslado a Estados Unidos.

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