J. D. Vance admite en “The View” que es un “teórico de la conspiración” sobre Epstein

Por Brian Stelter, CNN

El vicepresidente J. D. Vance está intentando estar en todas partes esta semana. Ha aparecido en Fox News, CNN, NBC y otras cadenas mientras promociona sus nuevas memorias de cara a una posible campaña presidencial en 2028.

Pero, de todas sus apariciones hasta ahora, su visita a “The View”, de ABC, fue diferente.

Se trataba de un terreno hostil para el vicepresidente, ya que el programa diurno está dominado por críticas al Gobierno de Trump.

También era un escenario políticamente sensible porque la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ha estado presionando a ABC y a su empresa matriz, Disney, en varios frentes, incluso mediante una investigación sobre “The View”.

Esa investigación de la FCC no surgió durante la visita de Vance este martes por la mañana. Sin embargo, sí se abordaron muchas otras controversias.

Vance dijo que es “francamente una especie de teórico de la conspiración en todo lo relacionado con Epstein” y aseguró que quiere que el Gobierno ofrezca “plena transparencia” sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Vance intentó justificar el reciente comentario de Trump de que “me encanta la inflación”, al afirmar: “Lo que quiso decir es que le encanta el hecho de que la inflación va a bajar cuando termine la guerra”, lo que llevó a Joy Behar a responder: “¿Es usted su intérprete o su vicepresidente? Vamos”.

Vance sostuvo que “todo el mundo es bienvenido en nuestra coalición política” cuando Whoopi Goldberg lo cuestionó sobre el trato del Gobierno hacia las minorías.

En términos generales, Vance defendió la gestión del Gobierno y evitó responder directamente a varias de las críticas planteadas por las copresentadoras. Aunque por momentos hubo tensión, la conversación fue en general civilizada entre personas con puntos de vista opuestos, algo cada vez menos frecuente en la televisión estadounidense durante la era Trump.

Goldberg presentó a Vance ante la audiencia diciendo: “Este programa ha invitado a miles de personas con todo tipo de puntos de vista diversos, y llevamos tiempo invitando a nuestro próximo invitado, así que nos alegra que haya aceptado venir hoy”.

Vance comenzó bromeando: “Este es un programa de republicanos MAGA, ¿verdad? … Eso es lo que me dijo mi equipo de medios”.

Vance también animó a los espectadores a comprar su libro, “Communion”, aunque gran parte de la conversación giró en torno a lo que “The View” denomina “temas candentes”.

El vicepresidente abordó el “problema de la asequibilidad” y recurrió a argumentos habituales del Partido Republicano al afirmar que “queda mucho trabajo por hacer”, aunque agregó que “creo que estamos avanzando”.

Sobre Epstein, confirmó una información publicada en el próximo libro “Regime Change”, de Maggie Haberman y Jonathan Swan, según la cual la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, lo describió en privado como un teórico de la conspiración.

“Aprecio mucho a Susie, pero sí, absolutamente, ella cree que soy un teórico de la conspiración en todo lo relacionado con Epstein”, dijo. “Porque me parece una locura que hubiera una persona que claramente era un depredador sexual y que se relacionaba con mucha gente muy rica y poderosa. Eso realmente me preocupaba. No sé qué hay detrás de todo esto, por supuesto; nadie sabe exactamente qué ocurrió a menos que estuviera allí, pero me preocupaba mucho y quería una transparencia total”.

Vance rechazó repetidamente los señalamientos de las copresentadoras sobre los vínculos pasados de Trump con Epstein. También sugirió erróneamente que esa amistad ocurrió “allá por la década de 1980”, cuando en realidad la estrecha relación entre ambos está documentada durante la década de 1990.

Según un documento del FBI, Trump llamó al Departamento de Policía de Palm Beach cuando las autoridades abrieron una investigación sobre Epstein a mediados de la década de 2000 y dijo: “Gracias a Dios que lo están deteniendo. Todo el mundo sabía que estaba haciendo esto”.

Vance describió esa llamada de la siguiente manera: Trump “lo denunció ante la policía y eso finalmente condujo a la caída de Jeffrey Epstein”. Sin embargo, la investigación ya estaba en marcha en ese momento.

En otro intercambio llamativo, Goldberg preguntó: “¿Qué hicieron las personas negras para que este Gobierno haya permitido una estigmatización tan fuerte de las personas de color?”. También mencionó la eliminación de exhibiciones en museos.

La copresentadora Sunny Hostin añadió: “Estoy hablando de la historia afroestadounidense que está siendo borrada de espacios públicos. Los distritos electorales con población negra están siendo desmantelados. Los líderes negros están siendo marginados. ¿Dónde encajan los estadounidenses de color en esta visión?”.

Vance no respondió directamente a la pregunta, pero insistió en que el Gobierno da la bienvenida a todos dentro de su coalición y que esta administración celebra “toda la historia”.

La noche del lunes, en un entorno mucho más amigable en Fox News, Sean Hannity le preguntó a Vance por qué había decidido acudir a “The View”.

Vance respondió: “Usted conoce al presidente. Su actitud, y también la mía, es ir a todas partes. Intentamos llevar nuestro mensaje a todos los lugares posibles”.

La campaña de promoción de “Communion” parece estar dando resultados. Este martes, día de su publicación, el libro ascendió al primer lugar de la lista de nuevos lanzamientos más vendidos de Amazon, que se actualiza constantemente. El libro que ocupaba el segundo lugar era “Regime Change”, cuyo lanzamiento está previsto para la próxima semana.

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