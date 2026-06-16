Funcionarios de EE.UU. afirman que el texto del acuerdo con Irán no refleja todos los compromisos asumidos

Por Alayna Treene y Kevin Liptak, CNN

Los negociadores de Estados Unidos trabajan para publicar rápidamente el texto del acuerdo entre Washington y Teherán, al tiempo que minimizan la importancia del lenguaje específico contenido en el documento, dijeron funcionarios estadounidenses a CNN.

Los funcionarios describieron el texto del acuerdo como muy vago y señalaron que su principal objetivo es crear un entorno más favorable para las conversaciones presenciales y altamente técnicas que se llevarán a cabo más tarde. Agregaron que el marco busca ofrecer a Irán la posibilidad de presentar políticamente el acuerdo ante su sociedad.

Además, los funcionarios indicaron que el texto del memorando de entendimiento que, según dijo el vicepresidente J.D. Vance a CNN el lunes, tiene una extensión de una página y media, no refleja compromisos clave que Irán habría asumido con Estados Unidos a través de canales privados, lo que, según argumentaron, les dio mayor confianza para adherirse al acuerdo.

“La gente no debería interpretar demasiado el lenguaje del memorando de entendimiento”, dijo uno de los funcionarios, quien describió el acuerdo como un “documento político”.

“Más importante que el documento en sí son los entendimientos que tenemos entre ambas partes. Por eso es importante concretarlo, porque nos permite crear el entorno para hablar de todos estos temas. Básicamente dice que levantaremos sanciones, que llegaremos a un acuerdo sobre el tema nuclear y que descongelaremos fondos”, explicó el funcionario. “Pero levantaremos sanciones en función de los avances. Liberaremos fondos una vez que hayamos acordado los mecanismos para hacerlo”.

El funcionario agregó que el equipo negociador del presidente “encontró un lenguaje que le permite a Irán decir lo que necesita decir para su política interna”.

Sin embargo, esa dinámica podría provocar una fuerte reacción contra el Gobierno de Trump dentro de Estados Unidos. Funcionarios han trabajado durante meses para alcanzar un acuerdo con Irán con el objetivo de poner fin a una guerra profundamente impopular y sin una estrategia clara de salida, que además ha provocado un fuerte aumento en los precios de la gasolina. De hecho, sectores conservadores más duros ya han exigido conocer el contenido del acuerdo marco, ante las sospechas de que el presidente Donald Trump y su Gobierno hayan cedido demasiado con tal de poner fin a la guerra.

Según una persona que tuvo acceso al texto y describió su contenido a CNN, el acuerdo no detalla específicamente qué compromisos asumió Irán respecto a sus reservas de uranio altamente enriquecido, a pesar de que Trump y otros funcionarios han insistido en que Estados Unidos supervisará su destrucción. En cambio, el documento señala en términos generales que Irán “reitera que nunca producirá armas nucleares”, un compromiso que Teherán ya había asumido en el acuerdo nuclear de 2015 alcanzado con el Gobierno de Barack Obama.

No obstante, funcionarios estadounidenses sostienen que Irán ha transmitido por canales privados que está dispuesto a ofrecer las concesiones que busca el Gobierno de Trump. Entre ellas se incluiría la participación de Estados Unidos en la destrucción del material enriquecido en territorio iraní, en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los funcionarios señalaron que esa concesión no aparece expresamente en el documento.

Por el contrario, el texto sí detalla con mayor precisión los beneficios económicos que Irán podría recibir si cumple sus compromisos. Entre ellos figura la posibilidad de acceder en el futuro a un fondo de desarrollo de US$ 300.000 millones, según los funcionarios. Tanto Trump como Vance han insistido en que ese fondo no será financiado con dinero estadounidense.

El texto es menos claro respecto al descongelamiento de activos iraníes. Solo indica que dichos activos serán liberados y estarán “plenamente disponibles” a medida que se registren avances en futuras rondas de negociación, sin establecer un cronograma específico.

El acuerdo también establece que Irán podrá vender petróleo y productos petroquímicos tan pronto como se firme el memorando de entendimiento, y que Estados Unidos emitirá exenciones a las sanciones para permitir que Teherán obtenga beneficios económicos de esas ventas.

Consultado sobre esas exenciones, un funcionario estadounidense describió el acuerdo como “basado en el desempeño” y afirmó que Irán “solo tendrá acceso a los beneficios del memorando si cumple todos los puntos acordados, incluidos no desarrollar armas nucleares, neutralizar su material enriquecido y no interferir con la libre navegación en el estrecho de Ormuz”.

Aunque Estados Unidos aún no ha hecho público el texto del acuerdo, copias del documento han circulado entre funcionarios europeos y de otros países del Grupo de los Siete (G7) reunidos esta semana en Francia para la cumbre del grupo, según una persona familiarizada con las conversaciones. Los líderes han presionado a Trump para obtener claridad sobre algunos aspectos durante reuniones celebradas en la localidad alpina de Évian-les-Bains.

El hermetismo en torno al texto también ha generado críticas entre algunos aliados de Trump, quienes cuestionan por qué un acuerdo marco que ya fue firmado debe permanecer bajo reserva. Públicamente, Vance ha dicho que Estados Unidos desea divulgar el acuerdo, pero explicó que existen “procedimientos diplomáticos” y que tanto Irán como los países mediadores desean coordinar el calendario de su publicación.

“Los qataríes y los pakistaníes han mediado toda esta negociación con los iraníes y, básicamente, nos han pedido coordinar la manera en que presentaremos públicamente el acuerdo”, declaró Vance a Fox News este martes.

En privado, algunos funcionarios del Gobierno de Trump desean publicar el texto cuanto antes, según las fuentes, aunque han otorgado margen a Irán para completar sus procesos internos.

“Queremos que el texto sea público. Nos pidieron esperar hasta el viernes para divulgarlo, pero estamos preguntando si podemos hacerlo antes y quizás podamos lograrlo. Eso es lo que estamos intentando”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses.

Uno de los factores que complica la situación gira en torno al ayatola Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Según los funcionarios, Jamenei ha dado su aprobación tácita al memorando de entendimiento y actualmente hay discusiones internas sobre la posibilidad de que emita una declaración antes de la ceremonia formal de firma, prevista para el viernes en Suiza. Según los funcionarios, la publicación anticipada del texto podría dificultar los esfuerzos para lograr esa declaración.

Mientras tanto, Trump dijo a periodistas este martes que estaba esperando un “marco formal” para divulgar el documento, aunque aseguró sentirse tan orgulloso de su contenido que podría recitarlo palabra por palabra frente a las cámaras.

También afirmó que la próxima ronda de conversaciones para resolver los puntos pendientes será “más fácil” que la inicial. Un funcionario del Gobierno de Trump describió esa siguiente etapa, las conversaciones “altamente técnicas”, como un período de prueba para Irán.

La ventana de 60 días, que incluirá conversaciones presenciales entre delegaciones de Estados Unidos e Irán a partir de este viernes, dará tiempo a los funcionarios de Trump para determinar cuán serio es el compromiso de Teherán y qué concesiones nucleares está realmente dispuesto a realizar.

“Estamos más enfocados en lograr un acuerdo a largo plazo”, dijo uno de los funcionarios, “en el contenido de fondo y en construir confianza, algo más importante que controlar la narrativa”.

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