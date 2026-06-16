Esta influencer DACA fue detenida por ICE y liberada a los 5 días: “Agentes se molestaban si detenidos no firmaban papeles”

Por Susana Erazo, CNN en Español

Para Karla Toledo, una reconocida influencer latina en Estados Unidos, era un lunes como cualquier otro. Su esposo se despidió de ella antes de irse al trabajo, pero, por un descuido de Karla, quien olvidó su maquillaje dentro del auto, él tuvo que regresar a su casa para entregárselo. Lo que no fue como cualquier otro lunes fueron los gritos que siguieron tras escuchar cómo la puerta de su casa fue derribada por desconocidos que, en cuestión de segundos, habían ingresado persiguiendo a su esposo.

“Uno no piensa que sean agentes de ICE, yo pensé que me estaban robando, ya cuando me acerco es cuando veo a dos agentes adentro, uno en el piso porque había tumbado la puerta, mi esposo en el piso y otro parado, y es cuando les pido la orden judicial para ingresar a mi casa, me dicen que la tienen, pero nunca me la enseñan”, contó Karla a CNN.

Karla dice que, en medio del caos, los agentes le mostraron una foto de la persona a la que buscaban, que resultó ser el hermano de su esposo. “Les estoy diciendo que no es él. Se ríen de mí, se burlan, pero luego me dicen que yo tengo un DACA procesándose y que me tenían que arrestar porque yo no tenía presencia legal”, relató.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encontraban en una operación específica de control migratorio en la zona cuando se produjo la detención.

Karla, quien además de crear contenido para sus redes sociales apoya a organizaciones sin fines de lucro proinmigrantes y participa en actividades de su comunidad, llegó a Estados Unidos junto a sus padres cuando tenía apenas un año y en 2012 se convirtió en una de las 516.000 personas beneficiarias activas, a junio de 2025, del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), implementado durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

Ella se encontraba en proceso de renovar su permiso DACA cuando fue detenida. “Les expliqué (a los agentes de ICE) que una persona DACA tiene que renovar cada dos años su permiso, tiene que uno prepararse a tener eso vigente y por eso tenía mi permiso procesándose por lo mismo, porque yo me quería preparar para antes que se expirara el que tengo actualmente, me llegara el otro, y es cuando me dicen que no, que estoy bajo arresto. Me esposan y me llevan”.

El DHS Unidos dijo a CNN que, durante la operación, “Toledo agredió a un agente de las fuerzas del orden —lo que constituye un delito grave— que intentaba detener a otra persona”. Ella niega haber cometido esa supuesta agresión.

Durante los cinco días en los que Karla estuvo retenida por ICE, fue transferida en al menos tres ocasiones. CNN verificó que Toledo no tiene antecedentes penales más allá de dos infracciones de tránsito, ambas resueltas. Ella dice que, además de la traumática experiencia de estar encerrada, lo que más le afectó fue ver cómo muchas personas habrían firmado sus deportaciones, pero seguían detenidas, además del limitado manejo del español y otros idiomas en los centros.

“No había interpretación para las personas que no hablaran inglés y los agentes se molestaban si los detenidos no firmaban ciertos papeles, pero uno como persona no quiere firmar cualquier cosa que no entienda, ¿verdad?”, contó Karla.

CNN consultó tanto al DHS como a ICE sobre ese señalamiento relacionado con la firma de papeles y está en espera de respuesta.

El 22 de mayo, Toledo obtuvo su libertad bajo el pago de una fianza cubierta por su familia. Ella salió con una audiencia de inmigración programada para el 3 de junio, pero ese día, dice Karla, no pudo ni siquiera ingresar al juzgado porque su caso ya había sido desestimado.

En relación con su liberación, el DHS dice que Toledo fue puesta en libertad debido a un litigio en curso. Agrega que los inmigrantes indocumentados que afirman ser beneficiarios de DACA no están automáticamente protegidos contra una posible deportación y que el programa DACA no confiere ningún tipo de estatus legal en el país.

“Es muy traumático lo que pasó en mi casa, desde ese día no puedo regresar allí y actuar como que si nada pasó. Es como si oyeras el mínimo sonido y piensas que alguien está afuera. No es solo porque unos agentes entraron a mi casa, sino porque una persona que no debió estar en mi casa entró. Entonces, te sientes como paniqueada”, contó.

Toledo, conocida en redes sociales como “Karlangas”, reúne aproximadamente 700.000 seguidores en TikTok, donde se dedica a crear contenido digital. Sin embargo, ella dice que el gran apoyo que ha recibido desde su detención no está relacionado con su imagen en redes, sino más bien con la solidaridad de su comunidad.

“Ellos fueron mi voz cuando no tenía privilegio para hablar y estoy súper agradecida, las personas pueden pensar que es por los seguidores o más pero no es así, si mi caso se hizo viral fue por la comunidad de Tucson”, explicó.

En una rueda de prensa, su equipo legal dijo estar preocupado porque, legalmente, el caso podría ser reabierto y especialmente porque está pendiente la renovación del DACA de Karla, que vence en julio. Por ahora, Karla dice haber “pasado lo peor” y muestra interés en continuar apoyando a la comunidad migrante. “Siento que ahora es tiempo de devolver el apoyo y ser una portavoz para mi comunidad con mi propia experiencia por si les llega a pasar lo mismo que a mí”, concluyó.

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