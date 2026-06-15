Los retos y oportunidades de España en el Mundial 2026: el peso de redimir una década perdida

Análisis por Mauricio Medrano, CNN en Español

Desde que Andrés Iniesta anotó el gol más importante en la historia de España, en la final del Mundial 2010, la Roja no ha vuelto a pasar de octavos de final en el torneo más importante del fútbol.

Tres torneos, tres eliminaciones prematuras y un patrón que se repite con perturbadora consistencia: una sola victoria en cada edición antes de decir adiós.

En Brasil 2014, el colapso fue total. La goleada 1-5 ante Países Bajos —revancha inmediata de la final de Sudáfrica— destrozó psicológicamente a una generación brillante, que había ganado dos Eurocopas y un Mundial en cuatro años.

En Rusia 2018, la crisis llegó antes de jugar el primer partido: Lopetegui fue destituido a dos días del debut por fichar con el Real Madrid para después del torneo, y el equipo cayó en penales ante la anfitriona sin haber convencido a nadie.

En Qatar 2022, la promesa de renovación se esfumó en otra tanda de penales, esta vez ante Marruecos, con tres fallos consecutivos que resumieron toda la fragilidad acumulada. Antes de eso, solo había podido vencer a Costa Rica, con un empate ante Alemania y una derrota frente a Japón.

La diferencia fundamental entre este equipo y los anteriores es generacional en el sentido más literal. Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Pedri, todos menores de 24 años, son el estandarte de este grupo. Además de lo obvio, ninguno de ellos estuvo en el vestuario de Brasilia, cuando Países Bajos los humilló sin piedad. Ninguno falló un penalti ante Rusia. El peso de esos fracasos no existe para ellos.

El entrenador Luis de la Fuente ha construido sobre esa libertad psicológica un sistema que rompe con el legado más tóxico del afamado tiqui-taca: la posesión como fin en sí misma. El equipo actual es más vertical, más directo, más capaz de desequilibrar en transición.

Sobre el papel, el Grupo H le ofrece a España una fase de grupos cómoda. Cabo Verde y Arabia Saudita son rivales manejables. Uruguay es la amenaza real: un equipo con carácter sudamericano, experiencia en la Copa del Mundo y nada que perder frente a una selección marcada como favorita.

La trampa es exactamente esa. España ya demostró en 2014 que un grupo “fácil” puede convertirse en una guillotina si el equipo no llega en condiciones óptimas. La recuperación de Lamine Yamal de su lesión en el isquiotibial será clave. La estrella del equipo llega sin el rodaje previo deseado, después de casi dos meses sin competir.

Si hay un área donde España llega con garantías absolutas es la defensiva. Solo dos goles encajados en toda la fase de clasificación. Jugadores como Marc Cucurella, Marc Pubill, Aymeric Laporte y Alex Grimaldo hacen de la línea defensiva una de las más sólidas del torneo, con Unai Simón siendo también pieza clave en el equipo. Ese equilibrio entre solidez atrás y ambición ofensiva es lo que diferencia a este equipo de la España del período oscuro.

La incógnita sigue siendo la misma de siempre. Eliminada en tandas de penales en 2018 y en 2022, España arrastra un trauma psicológico real que ningún entrenamiento simula del todo. Esas preguntas no tienen respuesta hasta que llega el momento, y solo el torneo las resolverá.

En torneos anteriores, España llegaba cargada con el peso de demostrar que el ciclo ganador podía continuar. Ahora llega con hambre de comenzar uno nuevo. La Eurocopa 2024 fue el parteaguas que lo confirmó: no fue un título de transición, sino la carta de presentación de una generación que De la Fuente ha moldeado con paciencia y convicción desde que tomó el mando del banquillo español.

Si Lamine Yamal llega al cien por ciento, si los penales no vuelven a ser el verdugo, y si De la Fuente sabe leer los momentos del torneo, este podría ser el año en que España rompa 16 años de sequía mundialista. El talento nunca fue la duda.

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