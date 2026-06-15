La verdadera prueba del acuerdo de Trump con Irán llegará solo si cesan los combates

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Las peleas de artes marciales mixtas en la fiesta de cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump mostraron el poder de la dominación y las victorias inequívocas.

El evento en la Casa Blanca, bajo cielos tormentosos, formó un telón de fondo extraordinario para un anuncio de Trump de que había asegurado un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra con Irán.

Pero cualquier paralelo que Trump estuviera trazando con su propio estilo cinético de política solo llegaba hasta cierto punto, ya que el estancamiento en Medio Oriente entre la superpotencia estadounidense y su rival más débil carece de la claridad de los golpes de nocaut que se vieron en el octágono en el jardín sur de la Casa Blanca.

El acuerdo detendría los combates durante 60 días, liberaría el control de Irán sobre las rutas de envío de petróleo en el estrecho de Ormuz y pondría fin al bloqueo naval estadounidense. Está previsto que entre en vigor después de una ceremonia de firma en Suiza este viernes.

El vicepresidente J. D. Vance dijo a Fox News que el acuerdo contiene una garantía de que Irán nunca producirá, adquirirá ni comprará un arma nuclear.

La noticia alimenta las esperanzas de que una crisis energética causada por la guerra, que tuvo consecuencias económicas globales devastadoras, pueda disiparse y aliviar la presión sobre los consumidores.

Cualquier acuerdo para poner fin al conflicto —especialmente uno que sacudió la economía global, mató a 13 miembros del servicio estadounidense, a un número desconocido de civiles iraníes y revivió la sombría situación de Líbano de verse atrapado en guerras ajenas— es un avance bienvenido.

Pero la escasez de detalles y los términos que se conocen dejaron a Trump enfrentando tres preguntas inmediatas que dictarán el futuro equilibrio estratégico de Medio Oriente; el lugar de la guerra en la historia; y cómo todo esto afecta el legado presidencial de Trump:

¿Señalan la apertura del estrecho y el fin del bloqueo solo un regreso al statu quo anterior a la guerra, ya que la cuestión nuclear crítica sigue sin resolverse?

¿Está Trump más cerca de asegurar un acuerdo nuclear superior al pacto respaldado y supervisado internacionalmente que negoció la administración Obama, con el que Irán estaba cumpliendo hasta que Trump lo rompió en su primer mandato?

Y, más fundamentalmente, más allá de una reducción de la capacidad militar convencional de Irán, ¿logró una guerra que la mayoría de los estadounidenses no quería y que provocó enormes dificultades globales algún resultado que justifique su costo?

También se vislumbran implicaciones a largo plazo —si el memorando se mantiene—, incluyendo cómo Irán utilizará en el futuro su demostrada influencia sobre el estrecho y si buscará monetizar ese poder.

El fracaso de Estados Unidos e Israel, tras dar muerte en un ataque al anterior líder supremo de Irán, Alí Jamenei, para destruir el régimen iraní —que se define por su hostilidad hacia Estados Unidos y busca erradicar el Estado judío— también parece augurar futuras tensiones que podrían reiniciar la guerra.

Dentro de Irán, si las condiciones de guerra se suavizan, la atención se centrará en si el régimen remanente ha quedado críticamente debilitado por la guerra y el bloqueo estadounidense o si, por el contrario, ha sido fortalecido por su supervivencia y está preparado para una nueva era de represión.

En términos más generales, las secuelas de la guerra mostrarán si el intento de Trump de imponer su poderío militar fue efectivo o si condujo a otra humillación estadounidense en Medio Oriente que alimentará la percepción, especialmente en China, de que el poder estadounidense está en declive.

Fue significativo que, tras semanas de que Trump promocionara aparentes acuerdos de paz inminentes, el memorando del domingo también fuera reconocido por la República Islámica.

“Muchos presidentes han intentado hacer la paz con Irán, y todos han fracasado antes que yo”, declaró Trump en las redes sociales, en un aparente intento de crear una narrativa de triunfo acorde con el ambiente festivo de su cumpleaños.

Vance añadió: “Lo que el presidente realmente nos ha encomendado es, sin duda, eliminar la amenaza nuclear de Irán. Eso está hecho”.

Esa es una afirmación importante. Pero si el optimismo del presidente y el vicepresidente se confirma en futuras negociaciones y un acuerdo final, Trump tendrá derecho a recibir crédito por resolver un enfrentamiento con Irán que ha atormentado a los presidentes durante casi 50 años.

Sin embargo, tal validación histórica está lejana por ahora.

El tema más crítico —el que llevó a la guerra— es el futuro del programa nuclear de Irán y sus reservas de uranio altamente enriquecido. Esa cuestión queda pendiente en el memorando para lo que probablemente serán conversaciones altamente complejas y tensas. Irán ha dicho a menudo que no busca armas nucleares, por lo que una nueva garantía de que no lo hará no significa mucho.

Hubo poca mención por parte de Estados Unidos sobre la reducción del apoyo de Irán a proxies terroristas como Hezbollah o la restricción de sus programas de misiles y esfuerzos por reabastecer un arsenal agotado por la guerra. Ambos son grandes problemas para Israel y, si no se resuelven, podrían hacer que el entendimiento se desmorone.

Ya están surgiendo percepciones diferentes sobre el significado del memorando. Estados Unidos insiste en que cualquier liberación de activos iraníes o levantamiento de sanciones estará estrictamente vinculado al cumplimiento iraní. Teherán dijo que el reloj de 60 días solo comenzará si Washington empieza a desembolsar miles de millones de dólares de sus fondos congelados. Tal es la desconfianza entre Estados Unidos e Irán, y tan altas son las tensiones entre Israel y Teherán, que será un gran logro si el acuerdo dura hasta que se firme un pacto.

“Esto es esencialmente una pausa temporal en lo que ha sido una guerra caliente entre Estados Unidos e Irán. Y vamos a volver a estar en un estado de guerra fría con Irán”, dijo el analista de asuntos globales de CNN Karim Sadjadpour.

“Pero no resuelve el conflicto. Los temas más espinosos se han pospuesto para futuras negociaciones, y no soy muy optimista de que se vayan a resolver en un plazo de 60 días”, dijo Sadjadpour, investigador principal de la Carnegie Endowment for International Peace, a Omar Jimenez de CNN.

La mutua sospecha que obstaculizó las negociaciones y que podría ensombrecer las conversaciones futuras fue evidente el domingo. Irán retrasó un anuncio hasta que el reloj pasó la medianoche, hora de Teherán, dijo un funcionario estadounidense. La secuencia permitió a Irán evitar marcar el cumpleaños de Trump, pero permitió al presidente reclamar un regalo oportuno.

El memorando aumentará el optimismo del mercado de que un período de intensa disrupción económica se aliviará, especialmente si decenas de petroleros atrapados dentro del golfo Pérsico durante meses pueden comenzar a moverse. La conmoción energética causada por la guerra hizo que los precios de la gasolina se disparen en todo el mundo y contribuyó al aumento de la inflación, agravando la crisis de asequibilidad que enfrentan millones de estadounidenses.

Pero los analistas han advertido de que, aunque los precios del petróleo puedan comenzar a bajar, tomará meses reparar el daño a las líneas de suministro y las consecuencias económicas. La promesa de Irán de imponer peajes a los buques que transiten por el estrecho también es un factor.

“Se puede decir que Irán cerró el estrecho de Ormuz o que lo hizo el bloqueo estadounidense, pero en realidad fueron las compañías de seguros”, dijo Tom Kloza, analista jefe de energía de Gulf Oil, a CNN. “Hasta que no estén muy seguros de que las cosas van a transitar y salir de ese estrecho, puede que no elijan asegurar algunos de estos buques increíblemente grandes”.

Políticamente, Trump necesita que las cosas se muevan rápido. Si los precios del petróleo caen, los precios de la gasolina también podrían desplomarse, aliviando parte de la presión de la inflación. El fracaso del presidente para cumplir su promesa de campaña de 2024 de reducir los altos precios de los comestibles y la vivienda ha golpeado su posición política entre sectores cruciales del electorado. Los líderes republicanos, que durante mucho tiempo temieron perder el control de la Cámara en las elecciones intermedias de noviembre, ahora enfrentan una batalla potencialmente difícil por el control del Senado también.

Los republicanos afirmaron que se sacó de contexto a Trump la semana pasada cuando dijo: “Me encanta la inflación”, pero el comentario fue políticamente imprudente, fuera cual fuera su intención, y consolidó la impresión de un presidente indiferente a las dificultades financieras de los estadounidenses.

Pero es debatible si Trump obtendrá un beneficio político significativo por poner fin a una guerra que, según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses rechazaba y que él tuvo dificultades para explicar. Esto hace que el éxito de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y la capacidad del memorando acordado el domingo sean aún más cruciales para su capacidad de demostrar que los estadounidenses obtuvieron algo a cambio de su sufrimiento.

Pero Teherán ha demostrado que entiende la presión política que enfrenta Trump en casa durante todo el conflicto —que comenzó en febrero— y tiene una larga historia de prolongar las negociaciones.

Los demócratas intentarán vincular el mensaje público a menudo errático de Trump sobre Irán, y su incumplimiento de la promesa de no iniciar nuevas guerras en el extranjero, con la ansiedad económica que oprime a muchas familias estadounidenses.

El representante Adam Smith, el principal demócrata en el Comité de Servicios Armados de la Cámara, dijo a CNN que poner fin a una guerra que tuvo un impacto tan devastador en el mundo era un “enorme aspecto positivo”. Pero argumentó que la guerra “no logró nada para Estados Unidos. … Estamos justo donde estábamos el 27 de febrero, y solo en una peor situación porque estamos peleando por abrir el estrecho de Ormuz. Realmente pone en evidencia la insensatez de haber comenzado esta guerra en primer lugar”.

La realidad de que Trump esté celebrando un acuerdo que, en sus primeras estipulaciones, simplemente reabriría el estrecho de Ormuz —que ya estaba abierto antes de la guerra— debilita los intentos de la Casa Blanca de presentar esto como una gran victoria para Trump.

Y la subestimación, por parte de la administración, de la disposición de Irán a cerrar el estrecho —algo que todos los expertos y exfuncionarios de política exterior en Washington sabían que era casi seguro— plantea interrogantes sobre una cultura de gobierno en la que las arriesgadas corazonadas de Trump rara vez son cuestionadas.

La historia podría juzgarlo de manera diferente si las próximas semanas de conversaciones con Irán logran poner fin de manera verificable a sus ambiciones nucleares. Pero el acuerdo del domingo, por sí solo, aún no pone fin a la búsqueda de Trump de una victoria inequívoca ni le ofrece una vía de salida de su guerra.

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