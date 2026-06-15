Argentina vs. Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026: previa, alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

La famosa “Scaloneta” —como llaman los aficionados argentinos al equipo de Lionel Scaloni— enfrentará este martes su primera prueba rumbo al sueño del bicampeonato consecutivo en la Copa Mundial de la FIFA, algo que, por cierto, no sucede hace más de 60 años.

La Albiceleste llega con convicciones futbolísticas y dudas físicas. Por un lado, el hambre de gloria está intacto. Argentina ganó la Copa América 2024, dominó a placer las eliminatorias sudamericanas y trae en sus espaldas una racha de siete triunfos consecutivos, aunque ninguno ante selecciones fuertes.

Scaloni repitió para esta edición a gran parte de la base que fue campeona del mundo en Qatar, pero le añadió una necesaria cuota de sangre joven, con Nico Paz y Valentín Barco como bandera. El talento de los más chicos, sumado a la experiencia ganadora de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, entre varios otros, hacen de este equipo una pesadilla para cualquier rival.

La gran duda pasa por el estado físico de la plantilla, en especial en la última línea. Ya es sabido que Nicolás Tagliafico no podrá jugar al menos el primer juego, pero Scaloni no lo ha desafectado ni ha convocado a otro lateral izquierdo, por lo que está la posibilidad de que Argentina debute jugando con tres marcadores centrales. En el otro costado, ni Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel llegaron en plenitud, y recién se recuperaron de sus lesiones en la última semana y media.

El propio “Dibu” arrastraba una pequeña fractura en un dedo que, parece, no le impedirá ir desde el arranque ante los africanos. Cristian Romero recién sumó unos minutos en los últimos amistosos y Julián Álvarez está apenas recuperado de una lesión que sufrió con el Atleti. A eso se le suma un Leandro Paredes que directamente fue convocado estando desgarrado.

El primer escollo será la peligrosa selección de Argelia, una de las mejores de África, que ganó cómodamente su grupo en las eliminatorias africanas y llega al Mundial 2026 con el mote de ser punzante en ataque.

En lo que llevamos de año, los argelinos han jugado cuatro amistosos, con una goleada humillante ante Guatemala (7-0), un empate ante Uruguay (0-0) y dos sólidos triunfos ante Países Bajos (1-0) y Bolivia (4-0). La derrota prematura en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en enero —un 0-2 ante Nigeria— es la única mancha que ha tenido este combinado nacional.

Entre sus principales figuras está Riyad Mahrez, claro, quien junto a Nabil Bentaleb son los veteranos que guían a un grupo joven, donde solo otros tres futbolistas superan los 30 años. El joven talento del Bayer Leverkusen Ibrahim Maza es una estrella a tener en cuenta, porque tiene juventud, talento y viene de una temporada muy buena en Alemania.

El defensor Rayan Aït-Nouri (Manchester City) y los atacantes Amine Gouiri (Olympique Marsella) y Anis Hadj Moussa (Feyenoord) son otros nombres a tener en cuenta.

Su entrenador es Vladimir Petkovic, yugoslavo de nacimiento y suizo por adopción, que ya tiene experiencia en el Mundial: llevó a Suiza hasta los octavos de final de Rusia 2018, donde cayó ante Suecia.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: ﻿Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.

9 p.m. de Miami.

6 p.m. de Los Ángeles.

7 p.m. de Ciudad de México.

8 p.m. de Bogotá.

10 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

En Estados Unidos se podrá ver por FOX Network, fuboTV, Telemundo y FOX One, mientras que en México estará disponible en Canal 5, Televisa, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En Argentina podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports y la TV Pública, además de las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+.

En Colombia, las opciones son Gol Caracol y Ditu, y en España son DAZN, DAZN Mundial y BarTV Mundial, de Movistar+.

CNN tendrá una cobertura minuto a minuto de la previa, el juego y el pospartido.

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