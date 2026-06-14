Se incendia el histórico monasterio de Kyiv Pechersk Lavra de Ucrania tras un ataque ruso

Por Victoria Butenko y Rhea Mogul, CNN

Un importante complejo monástico ucraniano en el corazón de Kyiv está en llamas tras un ataque ruso en la noche de domingo a lunes y que dejó más de una docena de heridos en la capital, según las autoridades locales.

Imágenes mostraron las llamas desde el Kyiv Pechersk Lavra, inscrito en la lista de la Unesco, que remonta sus orígenes a hace casi 1.000 años, tras el ataque.

Los bomberos combatían las llamas bajo las torres y cúpulas de la Catedral de la Dormición del complejo, según las imágenes difundidas por los servicios de emergencia de Ucrania.

“Los rusos dañaron la Catedral de la Dormición”, dijo Tetyana Berezhna, ministra de Cultura de Ucrania, en un comunicado.

El metropolitano Epifanio de Kyiv y de toda Ucrania pidió “oraciones por la salvación del santuario”, en un comunicado.

“Otro crimen ruso contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo”.

Un periodista de CNN en Kyiv informó anteriormente haber escuchado varias explosiones.

Al menos cuatro personas han muerto y más de 20 han resultado heridas en el ataque a la ciudad, según Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kyiv.

El ataque también dejó a unos 140.000 hogares en la parte norte de Kyiv sin electricidad, según el alcalde Vitaliy Klitschko.

El monasterio Kyiv Pechersk Lavra es un sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco.

En 2023, fue añadido a la lista de Patrimonio Mundial en Peligro “debido a la amenaza de destrucción que plantea la ofensiva rusa”.

Fundado en el siglo XI y compuesto por una compleja red de iglesias en superficie y subterráneas, es un importante centro espiritual y cultural para muchos ucranianos y un relevante sitio de peregrinación. En su ficha, la Unesco describe el complejo como una “obra maestra del arte ucraniano”.

A lo largo de los siglos, reliquias de santos han sido enterradas en las cuevas, según la Unesco.

En otras partes de Ucrania, al menos cinco personas han muerto tras el bombardeo ruso en la ciudad nororiental de Járkiv, según el ministro del Interior Ihor Klymenko.

Otras cinco resultaron heridas, aseguró.

El ataque se produce después de que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijera que habló con el presidente de EE.UU. Donald Trump, en una conversación en la que ambos discutieron los esfuerzos para poner fin a la guerra, que Moscú comenzó hace más de cuatro años. Trump también habló con el presidente de Rusia Vladimir Putin el domingo, según el Kremlin.

“Todos los ucranianos tienen un deseo para el presidente Trump: que finalmente podamos alcanzar la paz, y lograr este éxito junto con EE.UU. y todos nuestros socios”, escribió Zelensky en X.

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