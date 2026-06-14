La carrera de Steven Spielberg ha sido una cruzada alienígena que culmina en “Disclosure Day”

Por Alli Rosenbloom, CNN

Quisiera o no, Steven Spielberg ha estado tratando de convencer al mundo de la existencia de los extraterrestres durante más de 40 años. Ha donado dinero a programas de investigación. Ha discutido el tema con presidentes. Y ahora, con “Disclosure Day”, su primera película como director en cuatro años, que se espera recaude más de US$ 90 millones a nivel mundial en su fin de semana de estreno, ha hecho otra propuesta más al público cinéfilo.

“Siempre tuve la creencia fundamental de que no estamos solos en el universo”, dijo Spielberg en una entrevista sobre la película. “Llegué a este mundo creyendo realmente que sería imposible pensar —y más bien arrogante pensar— que somos la única vida inteligente en el universo”.

“Disclosure Day” toma esa idea y la lleva al extremo —literalmente— en un trepidante thriller de ciencia ficción sobre el día en que el mundo se entera de que una entidad gubernamental ha tenido contacto con seres extraterrestres durante décadas. Josh O’Connor y Colman Domingo interpretan a denunciantes que intentan escapar de quienes buscan mantener el secreto. Emily Blunt protagoniza como una meteoróloga local que se encuentra en el centro de la acción.

Durante el rodaje, algunos de sus protagonistas incluso se convencieron del punto de vista de Spielberg, incluido Domingo, quien dijo a CNN que está completamente de acuerdo.

“Siento que es una creencia bastante hermosa para mí, la idea de que hay algo más allá afuera además de nosotros”, dijo Domingo. “Miro las estrellas cada noche y espero que haya algo más allá, que alguien me esté mirando mientras yo los miro a ellos”.

“Disclosure Day” llega a un país plagado de teorías conspirativas, incluidas algunas sobre extraterrestres, después de que la Casa Blanca publicara décadas de grabaciones en video y archivos desclasificados que detallan diversas investigaciones sobre avistamientos de OVNIs reportados. El viernes, el día en que se estrenó la película, el Departamento de Guerra publicó su tercer lote de archivos relacionados con OVNIs. Algunos creyentes con sombreros de papel aluminio incluso estaban convencidos de que el lanzamiento de “Disclosure Day” formaba parte de un plan más grande para que formas de vida alienígena se revelaran por primera vez a los humanos en la Tierra, y que Spielberg estaba involucrado. Búscalo en Google. O no.

“Disclosure Day” presenta una visión moderna de las ideas clásicas de Spielberg: no estamos solos, y eso no tiene por qué ser algo malo. De hecho, tal vez haya mucho que podamos aprender sobre nuestra propia fe y la naturaleza humana al abrazar lo desconocido.

Spielberg revolucionó la forma en que los estadounidenses piensan sobre la vida alienígena.

Antes de “Close Encounters of the Third Kind” de 1977, los encuentros alienígenas se representaban en gran medida como experiencias hostiles, reflejando las dinámicas de la Guerra Fría de la época. Desde el original “War of the Worlds” hasta “Five Million Years to Earth” y “Invasion of the Body Snatchers”, las historias sobre invasores alienígenas malvados dominaban el género.

Todo eso cambió a finales de la década de 1970, según Ray Morton, un historiador del cine y autor de “Close Encounters of the Third Kind: The Making of Steven Spielberg’s Classic Film”.

“Spielberg fue el primero en hacer ficción en la que la posibilidad de encontrar vida de otro planeta podría ser una experiencia positiva”, dijo Morton a CNN. “Ahora, eso es algo estándar en muchas cosas de la cultura pop”.

“Close Encounters of the Third Kind”, protagonizada por Richard Dreyfuss como un padre que se obsesiona con encontrar respuestas después de encontrarse con un ovni, ganó el premio Oscar a la mejor cinematografía en 1978 y recaudó más de US$ 300 millones a nivel mundial en taquilla, un éxito asombroso para una película en ese momento.

Spielberg se inspiró en el trabajo del fallecido J. Allen Hynek, un astrónomo estadounidense que trabajó como consultor científico para una unidad de investigación de ovnis dentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Spielberg nombró la película en honor a un capítulo del libro de Hynek “The UFO Experience: A Scientific Inquiry”, que examina y analiza la autenticidad de los informes de avistamientos de ovnis.

Con “Close Encounters of the Third Kind”, Spielberg no pretendía inicialmente hacer una gran declaración sobre lo que la gente debería creer. Abordó la película de manera más pragmática, diciendo a la revista Sight and Sound del British Film Institute en 1977: “Si crees, es ciencia real; si no crees, es ciencia ficción. Yo soy un agnóstico entre ambas creencias, así que para mí es especulación científica”.

El siguiente éxito de taquilla de Spielberg con este tema fue “E.T. the Extraterrestrial” de 1982, la historia orientada a los niños de un amigable alienígena perdido que se convirtió en una de sus películas más queridas hasta la fecha.

En una proyección de “E.T.” en la Casa Blanca para una sala llena de distinguidos invitados —incluidos el astronauta Neil Armstrong y la jueza de la Corte Suprema Sandra Day O’Connor— el entonces presidente Ronald Reagan agradeció al director por llevar la película a Washington, miró alrededor de la sala y dijo: “Y hay varias personas en esta sala que saben que todo lo que aparece en esa pantalla es absolutamente cierto”. Todos se rieron, recordó Spielberg, pero Reagan no lo hizo.

“Todo el mundo se rió porque lo presentó como una broma, pero él no sonreía mientras lo decía”, comentó en ese momento.

En 1985, Spielberg hizo un intento real de encontrar respuestas cuando donó US$ 100.000 a un programa de Harvard que estudiaba señales de radio.

La desclasificación de archivos relacionados con ovnis por parte del Gobierno ha influido en la narrativa de Spielberg en el pasado, y un informe del New York Times de 2017 que reveló que el Pentágono había estado investigando en secreto la posible existencia de ovnis desde 2007 fue una gran inspiración para “Disclosure Day”.

Spielberg le dijo a CNN que este conjunto de información generó más preguntas sobre si hemos sido visitados aquí en la Tierra.

“Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez hay otra historia que contar sobre lo que está sucediendo hoy, en este momento”, dijo.

La trama de lo que se convirtió en “Disclosure Day” tomó aún más forma cuando se celebraron audiencias en el Congreso en 2022 y 2023, en las que se pedía que el Gobierno fuera más transparente sobre los avistamientos de ovnis.

“No solo fue sensacionalismo”, dijo en una entrevista a principios de este mes en el programa “Today”. “Sino que esto era algo que los principales medios de comunicación estaban tomando muy en serio”.

Spielberg ha estado vinculado a varias otras películas de ciencia ficción durante su carrera en Hollywood que abordan invasiones alienígenas, y no todas son representaciones idealistas de “venimos en son de paz”. Fue productor ejecutivo de “Men in Black” y se desvió de su estilo habitual con su remake de 2005 de “War of the Worlds”, que, según Spielberg, era más un comentario sobre el 11 de septiembre.

Al estrenar el tráiler de “Disclosure Day”, Spielberg presentó las imágenes con un mensaje.

“Solía decirme a mí mismo: ‘¿No sería maravilloso si todo esto resultara ser cierto?’ Ahora me digo: ‘Todo esto es cierto’”, dijo.

“Disclosure Day” nos invita a aceptar la idea de otras formas de vida inteligente y a imaginar cómo reaccionaríamos ante ello, animándonos a hacerlo con empatía. Como nos ha mostrado muchas veces, Spielberg no solo cree que compartimos este universo con seres cósmicos, sino que quiere creer en nosotros.

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Con información de Leigh Waldman, de CNN.