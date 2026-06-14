La abrumadora ventaja de Rusia en tropas frente a Ucrania está empezando a disminuir

Por Lauren Kent, CNN

¿Qué harías con un bono de US$ 80.000, más de cuatro veces el salario anual promedio? ¿O con US$ 140.000 en alivio de deudas?

Esas son las preguntas que se les plantean a los hombres en Rusia, mientras las fuerzas armadas anuncian incentivos de varios millones de rublos para luchar en Ucrania.

Anuncios pegados en vallas publicitarias al borde de la carretera e insertados en los feeds de redes sociales de los jóvenes ofrecen sumas asombrosas —más de lo que muchas personas ganan en años— junto con promesas de convertirse en un “héroe” o de obtener la ciudadanía rusa de manera acelerada.

Y aun así, el reclutamiento militar disminuyó un 20 % en el primer trimestre de este año en comparación con 2025, y hay señales de que sigue tambaleándose, según el experto en economía rusa Janis Kluge.

La estrategia del Kremlin ha sido durante mucho tiempo resistir más que Ucrania en una guerra de desgaste, aprovechando su inmensa población y su gran industria militar que puede sostener una campaña lenta y agotadora. Y ahora, con la guerra en Ucrania en su quinto año, los fondos de guerra del presidente Vladimir Putin están recibiendo un impulso muy necesario gracias a que la guerra en Irán ha incrementado los precios del petróleo.

¿El problema?

“Los rublos no luchan guerras”, dijo Nigel Gould-Davies, investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). Señaló que esta es la primera guerra en la historia de Rusia en la que el Estado paga a los ciudadanos para luchar en lugar de obligarlos, y eso está generando tensiones económicas y problemas de mano de obra.

“Hay señales de que este incentivo puede que ya no esté funcionando de manera efectiva, y que Rusia ha comenzado a perder más tropas de las que puede reclutar”, dijo Gould-Davies en un informe reciente.

Los analistas dicen que Moscú está recurriendo a medidas cada vez más desesperadas para reforzar sus fuerzas, y es probable que Putin se vea obligado a tomar decisiones aún más impopulares este año si quiere continuar su invasión de Ucrania.

Después de todo, si un posible recluta militar no estuvo dispuesto a aceptar un generoso bono de firma el año pasado, no está claro qué podría hacerle cambiar de opinión ahora, especialmente dado los informes sobre el mal trato en las líneas del frente y de soldados que sobornan a sus oficiales para evitar ser enviados a misiones terrestres de muerte segura.

Rusia ya ha enviado a decenas de miles de exprisioneros al frente, ha sido reforzada por tres oleadas separadas de soldados norcoreanos e incentivado a inmigrantes para que se unan a sus fuerzas armadas. El Gobierno anunció recientemente otra campaña de reclutamiento, ofreciendo pagar deudas de hasta US$ 140.000 a los hombres que se inscriban y que de otro modo podrían enfrentar sanciones por incumplimiento.

Y el agotamiento de hombres en edad de luchar debido al conflicto ha tenido repercusiones en el resto de la economía rusa, que ahora enfrenta una crisis laboral más amplia.

“No solo están luchando por encontrar personas para enviar al frente… están luchando por encontrar personas para emplear”, dijo Gould-Davies a CNN.

Para la industria de defensa específicamente, hay señales de que ya está operando a máxima capacidad, con fábricas trabajando las 24 horas del día. Eso significa que es difícil para Rusia aumentar aún más la producción militar, mientras que la demanda de trabajadores fabriles ejerce aún más presión sobre el resto de la economía.

“Toda la economía rusa está sufriendo la escasez de mano de obra más severa de la historia”, dijo Gould-Davies.

Casi 500.000 soldados rusos han muerto en la guerra, según algunos informes de inteligencia occidentales, y cientos de miles más han abandonado el país para evitar ser reclutados. La escasez de mano de obra resultante está impulsando los salarios al alza, otra fuente de inflación en el país.

“La mano de obra es un recurso más escaso que el capital físico o las finanzas. También es más difícil de aumentar”, según Gould-Davies. “Con esfuerzo, es posible construir una nueva fábrica o recaudar fondos. Pero el Estado no puede dictar la tasa de natalidad”.

La escasez de mano de obra podría obligar al Kremlin a reclutar más trabajadores de la India, Corea del Norte y varios países africanos para aliviar la presión tanto en los sectores civil como militar.

Más drásticamente, podría significar una segunda movilización forzada de tropas, junto con medidas como restringir la libertad de los ciudadanos para salir del país, en especial de los hombres en edad de reclutamiento. Eso es algo que Putin ha querido evitar, después de que la primera “movilización parcial” resultara sumamente impopular y provocara que muchos rusos emigraran.

“El Kremlin pronto se enfrentará a una elección fundamental sobre si escalar radicalmente sus exigencias a la economía y la sociedad rusas o reducir sus objetivos de guerra”, predice Gould-Davies.

Algunos expertos, incluida Maria Snegovaya del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, creen que el Kremlin puede sortear sus problemas de reclutamiento ejerciendo más presión sobre las regiones fuera de las grandes ciudades como Moscú, impulsando a los estudiantes a firmar contratos militares y reclutando a más ciudadanos extranjeros. El hecho de que el sector de defensa esté acercándose a su máxima capacidad también presenta dificultades para Putin, pero “no es catastrófico”, dijo Snegovaya.

Económicamente, sin embargo, “la presión se está volviendo cada vez más visible”, dijo Snegovaya a CNN. “Este año en particular vemos que los costos económicos finalmente están imponiendo decisiones difíciles al Kremlin”.

Señaló que “la carga fiscal de sostener el esfuerzo bélico” ha aumentado, dado que el personal militar y los costos de reclutamiento de Rusia representan decenas de miles de millones de dólares cada año, lo que equivale al 9,5 % del presupuesto federal total y al 2 % del PIB del país, según algunas estimaciones.

Rusia está experimentando un estancamiento del crecimiento –e incluso recesión según las estimaciones de algunos economistas– así como cierres masivos de empresas y una disminución de la confianza del consumidor, dijo Snegovaya.

A pesar de cierto crecimiento salarial, los ingresos no han seguido el ritmo de la inflación persistente. La tasa oficial de inflación anual a junio es del 5,52 %, según los medios estatales rusos TASS. Los hogares rusos comunes enfrentan precios de alimentos que han subido más del 18 % en comparación con enero de 2024, facturas de servicios públicos por las nubes y un reciente aumento de dos puntos porcentuales en el impuesto sobre las ventas. Los ataques ucranianos a la infraestructura crítica de Rusia también han provocado escasez de gasolina en algunas zonas y retrasos persistentes en los aeropuertos.

Aunque la tasa general de inflación ha vuelto a desacelerarse, Snegovaya dijo que el sentimiento del consumidor sobre el tema sigue siendo negativo.

“Estas tendencias podrían… debilitar el apoyo a la guerra, aumentando potencialmente el descontento social”, dijo Snegovaya. “Sin embargo, el régimen está reforzando su aparato represivo”.

“El Kremlin ha tendido a redoblar sus objetivos en lugar de reducirlos”, advirtió la analista.

Mientras tanto, los avances de Ucrania en la guerra con drones y la tecnología significan que sus fuerzas armadas están infligiendo muchas más bajas a Rusia que al principio de la guerra.

“Las fuerzas ucranianas están logrando avances y superando en innovación” en el campo de batalla, especialmente en lo que respecta al uso de drones tácticos, según la analista Kateryna Stepanenko del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington.

A principios de este año, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que sus fuerzas habían capturado una posición rusa utilizando solo drones y robots por primera vez, y que habían realizado más de 22.000 misiones terrestres no tripuladas con robots solo en los primeros tres meses de 2026.

En mayo, Ucrania tuvo una ganancia territorial neta de casi 100 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo mes consecutivo en que las fuerzas rusas experimentaron una pérdida neta, según el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi.

Las tasas de bajas rusas se sitúan en torno a 30.000 a 35.000 al mes, según funcionarios occidentales, aunque las estimaciones varían. Syrskyi dijo que en mayo, los operadores de drones ucranianos mataron o hirieron a más soldados de los que Rusia pudo reclutar.

Y mientras la tecnología bélica de Ucrania está mejorando, los expertos dicen que el Ejército ruso se ha vuelto más débil al enviar un mayor número de exprisioneros y soldados sin entrenamiento al frente.

Los esfuerzos de Moscú para reclutar estudiantes para sus propias unidades expertas en drones se han visto empañados por la desconfianza y los contratiempos, según Stepanenko, después de que el Ministerio de Defensa de Rusia enviara a algunos operadores de drones a asaltos terrestres en el frente.

“Eso creó una campaña de relaciones públicas realmente poco útil para el reclutamiento de fuerzas de sistemas no tripulados”, dijo Stepanenko.

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Con información de Anna Chernova, de CNN.