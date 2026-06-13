“Ella es un regalo”: así fue como Epstein explotó sus contactos en el mundo de la moda para llegar a mujeres jóvenes

Por Curt Devine, Isabelle Chapman y Katie Polglase, CNN

En innumerables correos electrónicos, cazatalentos de modelos, en su búsqueda global de talento, compartían sus novedades con un interlocutor inesperado: Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto sin ningún cargo oficial en la industria.

Un cazatalentos presumía de una posible modelo, describiéndola como una “linda francesa” que estaría “encantada de conocerte”, y explicaba que un grupo de jóvenes escandinavas de 16 y 17 años “estarán listas para el próximo año”. Otro reclutador promocionaba a una rusa de 19 años que estaba “dispuesta a viajar”, mientras que otro elogiaba a una joven modelo como “la mejor”.

“Ella es un regalo que tenía pensado darte”, escribió ese reclutador.

Estos profesionales no eran los únicos que apoyaban al desacreditado financiero.

Una revisión de CNN de los archivos publicados por el Departamento de Justicia revela nuevos detalles sobre la profundidad de los vínculos entre Epstein y personas influyentes de la industria del modelaje, incluyendo ejecutivos de agencias, administradores y reclutadores.

Los documentos ilustran una relación simbiótica entre el agresor sexual y algunos miembros de la industria global. Epstein proporcionaba dinero, contactos profesionales y ayuda con visas estadounidenses, mientras que los profesionales del modelaje le daban acceso a mujeres jóvenes extranjeras, muchas de las cuales ahora afirman que él abusó sexualmente de ellas.

Incluso después de la condena de Epstein por delitos sexuales en 2008, personas influyentes de la industria del modelaje continuaron buscando asociarse con él, lo invitaban a eventos de moda y le permitían ligarse a sus empresas, lo que le otorgaba a Epstein el aura de un ejecutivo con el poder de impulsar o arruinar las carreras de las modelos a las que explotaba.

CNN revisó correos electrónicos que muestran que al menos seis figuras de la industria intentaron repetidamente conectar al agresor sexual con modelos jóvenes. Si bien algunos de sus mensajes contenían referencias sexuales, otros parecían ser recomendaciones profesionales de modelaje. Los documentos también muestran a muchas otras personas influyentes que mantuvieron correspondencia amistosa con Epstein. Algunos asociados de Epstein han sido acusados ​​de delitos, entre ellos Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés acusado de abuso por una destacada víctima de Epstein. Brunel se suicidó en una prisión de París tras ser arrestado en 2020 por cargos de violación de menores. Negó las acusaciones.

Otras personas del mundo del modelaje, según los registros del Departamento de Justicia, no han sido acusadas de ningún delito y han negado tener conocimiento de los crímenes de Epstein. Muchas han afirmado que creían que Epstein era una figura legítima en la moda gracias a sus vínculos con el antiguo dueño de Victoria’s Secret, cuyas finanzas llegó a gestionar.

Daniel Siad, un reclutador profesional de modelos que organizó encuentros entre Epstein y varias modelos —incluidas dos que declararon a CNN haber sido víctimas de abuso—, afirmó en una entrevista que no tenía motivos para creer que esas mujeres estuvieran sufriendo daños. Siad dijo que Epstein le aseguró que había pagado por sus crímenes y que “esto nunca volvería a suceder con nadie” (refiriéndose a él).

“Nunca supe nada de ninguna de las personas a las que le presenté; (ninguna de ellas) me contó que habían tenido una mala experiencia”, declaró Siad. “Creía que este tipo era un profesional”.

Los archivos del Departamento de Justicia sugieren que Siad sabía que no solo le estaba recomendando mujeres jóvenes a Epstein para oportunidades de modelaje. En un mensaje de 2018, escribió que buscaba una “joven asistente atractiva” para Epstein. También le envió repetidamente fotos de mujeres jóvenes que conoció durante sus viajes, algunas de ellas en poses provocativas.

Siad afirmó que, en retrospectiva, Epstein era un “camaleón” que lo engañó. Dijo que Epstein le había sido presentado como director de casting y que, por separado, Epstein le pidió ayuda para encontrar una asistente.

Los vínculos de Epstein con la industria forman parte de las investigaciones en curso llevadas a cabo por legisladores y autoridades policiales, incluyendo una investigación penal iniciada este año en París sobre información relacionada con Siad, según el fiscal jefe de París. Dos exmodelos declararon a CNN que hablaron con los investigadores sobre Siad, quien ha negado haber cometido delito alguno.

Activistas afirman que estas investigaciones podrían traer la rendición de cuentas largamente esperada a una industria que ha hecho la vista gorda ante los abusos sexuales de jóvenes modelos durante décadas.

“En algunos casos, la industria del modelaje es solo una fachada para la trata de personas. Creo que esto ocurre en los niveles más altos del negocio”, declaró Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, un grupo de defensa que ha exigido una investigación más exhaustiva sobre si el mundo de la moda facilitó los abusos de Epstein y de qué manera.

Mucho antes de que Epstein acaparara titulares por delitos sexuales, tenía fama de financiero enigmático con un cliente muy conocido: Les Wexner, el magnate de la moda de Victoria’s Secret, quien lo contrató para que le ayudara con sus inversiones en la década de 1980.

Esa relación con Wexner, junto con la asistencia habitual de Epstein a desfiles de moda y su costumbre de rodearse de jóvenes modelos, reforzó su imagen como figura influyente en la industria.

Sin embargo, Epstein nunca tuvo un papel formal en la industria del modelaje, un hecho que contradicen los archivos del Departamento de Justicia, que contienen múltiples entrevistas policiales con aspirantes a modelos que afirman que sus contactos profesionales o el boca a boca las llevaron hasta Epstein.

Una de las primeras acusaciones de que Epstein explotaba sus conexiones con el mundo del modelaje apareció en un informe policial presentado en 1997 en California. Una mujer declaró a los investigadores que, cuando Epstein le pidió que se desnudara, creyó que él podría incluirla en el catálogo de la empresa de lencería.

“De hecho, la ayudó levantándole la blusa y la falda, y manoseándole las nalgas”, afirma el informe. Las autoridades locales no presentaron cargos contra Epstein.

Unos años después, a principios de la década de 2000, Epstein atrajo a una mujer de Sudáfrica a Estados Unidos ofreciéndole ayuda para lanzar su carrera de modelo, según declaró a CNN.

“Dijo que haría realidad mi sueño, pero lo convirtió en una auténtica pesadilla”, declaró Juliette Bryant, quien afirmó haber sido víctima de abusos por parte de Epstein. Añadió que él nunca la ayudó a conseguir un trabajo como modelo.

Epstein estableció una conexión más directa con la industria gracias a su amistad con Brunel, el agente de modelos francés, quien pasaba mucho tiempo de fiesta con Epstein y viajaba frecuentemente en su jet privado.

Alrededor de 2005, Epstein le concedió a Brunel una línea de crédito de un millón de dólares que este utilizó para fundar una empresa llamada MC2 Model Management. Brunel ya había enfrentado acusaciones de drogar y agredir sexualmente a modelos, pero en ese momento no había sido acusado penalmente y continuó trabajando en la industria.

Según documentos, la nueva empresa tenía como objetivo “representar a modelos de alta costura en una agencia boutique”.

Sin embargo, en ocasiones, Epstein también utilizó la agencia para contactar a mujeres jóvenes, algunas de las cuales abusó, según testimonios de varias exmodelos de MC2 ante el Congreso y en entrevistas.

Svetlana Pozhidaeva, modelo nacida en Rusia, había estado trabajando por toda Europa, llegando a ganar entre US$ 2.000 y US$ 3.000 diarios, pero esperaba progresar en Estados Unidos. Le contó a CNN que Siad, el reclutador parisino, la presentó a Epstein, quien le prometió ayudarla a entrar en el mercado neoyorquino. Firmó con MC2, pero su carrera se estancó, ya que a veces solo conseguía un trabajo a la semana por unos pocos cientos de dólares.

Pozhidaeva afirmó que luego se convirtió en asistente personal de Epstein. Dijo que apenas trabajó para él y que sufrió años de abusos.

Según Pozhidaeva, MC2 siguió patrocinando su visa a pesar de que trabajaba para Epstein, no como modelo.

“Sabía que no podía buscar otro trabajo. Sabían que trabajaba para él y aun así me renovaban la visa”, declaró Pozhidaeva. “Sin duda, había un acuerdo entre ellos”.

Los documentos del Departamento de Justicia respaldan sus afirmaciones sobre su empleo. Los correos electrónicos parecen mostrar que Epstein y su contador hablaron con Brunel y el entonces presidente de MC2, Jeff Fuller, sobre Pozhidaeva. El contador le indicó posteriormente que llamara a Fuller, quien no ha sido acusado de ningún delito, para solicitar una “extensión de visa”.

Otra exmodelo de MC2 declaró en una audiencia de la Cámara de Representantes en mayo que la agencia “controlaba cada aspecto” de su vida y que la envió a la casa de Epstein después de haberla reclutado en Uzbekistán.

Una tercera modelo de MC2 declaró a CNN que la dirección de la agencia en ese momento, incluyendo a Fuller, debería haber detectado señales de alerta sobre Epstein, especialmente porque, según ella, Epstein alojaba a algunas de las modelos en un apartamento en Nueva York. Afirmó que Epstein la manoseó a mediados de la década de 2000.

Públicamente, Fuller intentó desvincular a MC2 de Epstein después de que este se declarara culpable en 2008 de proxenetismo de una menor, una condena que se produjo tras un acuerdo indulgente con una pena de tan solo 13 meses de cárcel, pero que lo registró como delincuente sexual.

Tras el primer arresto de Epstein, Fuller declaró al New York Post que el financiero no tenía “ninguna participación ni propiedad en nuestra empresa”.

Sin embargo, los registros muestran que Fuller consultó con el contable de Epstein mientras la empresa intentaba saldar sus deudas. En un correo electrónico sobre finanzas, Fuller escribió a Brunel que creía que “probablemente habían abusado de la cortesía” de Epstein “hasta el extremo”.

En una entrevista con CNN, Fuller recalcó que no había oído quejas sobre Epstein ni había visto indicios de abuso alguno hacia las modelos que trabajaban para MC2.

“Nunca los vi”, afirmó Fuller. “Como padre y con dos hijas, y llevo mucho tiempo en este negocio, me habría marchado de la empresa si alguien me hubiera dicho que se encontraba en una situación comprometida”.

Fuller también restó importancia al trabajo de finanzas de Epstein para la empresa y afirmó desconocer que Epstein intentara utilizar el negocio para conseguir un visado para Pozhidaeva.

“Yo gestionaba la sala de reservas y no tenía mucho control”, dijo sobre su supervisión en MC2. “Me da mucha pena que nadie dijera nada”.

La tercera modelo de MC2 que denunció los abusos de Epstein afirmó que le resultaba difícil creer esa defensa.

“Puedes hacer la vista gorda, pero creo que le habría resultado muy difícil ignorar lo que estaba pasando”, dijo la modelo, que habló de forma anónima por temor a represalias, refiriéndose a Fuller.

Tras la condena de Epstein en Florida, los correos electrónicos revelan que numerosas figuras del mundo de la moda también mantuvieron contacto con él.

“Siempre te amaré y estaré ahí para ti”, escribió Faith Kates, cofundadora de la prestigiosa agencia de modelos Next Management, en 2009.

Kates se ofreció repetidamente a hacerle favores a Epstein.

Durante su condena en una prisión de Florida, Epstein le preguntó a Kates si podía verificar el visado de trabajo de una mujer cuyo nombre aparece censurado en el correo electrónico publicado. “Lo haré”, respondió Kates.

En los años siguientes, Kates mantuvo a Epstein al tanto del paradero de una supuesta modelo de Letonia, le recomendó un médico para una cirugía de aumento de senos, le consiguió entradas para desfiles de moda y le dio el nombre de una mujer después de que Epstein le pidiera que estuviera atenta a “mi nueva asistente”.

Los correos electrónicos muestran que los favores eran mutuos.

Epstein le regaló a Kates lo que ella describió como un bolso Prada “precioso”, le ofreció consejos de negocios, la invitó de compras con el entonces príncipe Andrés y le recomendó modelos.

“Epstein era un maestro de la manipulación. Quienes lo rodeaban solo sabían lo que él quería que supieran. La Sra. Kates fue una de las personas gravemente engañadas por Epstein”, declaró a CNN un portavoz de Kates, quien no ha sido acusada de ningún delito.

Muchas de las modelos que afirman haber sido víctimas de abuso por parte de Epstein llegaron a Estados Unidos desde el extranjero. Los archivos del Departamento de Justicia aclaran cómo Epstein se conectó con una red global de modelos, estableciendo relaciones con reclutadores fuera de Estados Unidos, a algunos de los cuales les pagaba directamente mientras buscaban nuevos talentos por todo el mundo.

“Puedo preparar la lista de chicas”, escribió una mujer que se identificó como Victoria Housez a Epstein en 2013. Housez, quien afirmó en correos electrónicos que trabajaba en París y que había buscado modelos para agencias como Next, envió repetidamente a Epstein información sobre modelos de entre 18 y 20 años.

Next declaró que Housez nunca reclutó modelos para la compañía.

“Dime qué día quieres que vaya con ella”, escribió Housez en un mensaje en el que compartió información sobre una modelo de Next que, según ella, había aparecido en anuncios de lencería. En otro correo electrónico, presentó a una joven que, según dijo, había descubierto cuatro o cinco años antes, cuando tenía 14 años. “Tiene muy buena personalidad, me gusta mucho”, escribió Housez, quien no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN y no ha sido acusada de ningún delito.

Los archivos no indican si Epstein se reunió con alguna de las modelos que ella le recomendó, pero los registros sí muestran que Epstein le envió a Housez varios miles de dólares como “regalos”.

Siad, el reclutador radicado en París, era otro corresponsal habitual de Epstein.

“Por favor, envíame los datos de las chicas”, le escribió Epstein a Siad en 2014, quien le enviaba repetidamente fotos de jóvenes que conocía durante sus viajes por Europa, el norte de África y el Caribe.

Según correos electrónicos, Siad había llegado a un acuerdo para reclutar modelos para Brunel, aunque posteriormente comenzó a recibir pagos directamente de Epstein que ascendieron a decenas de miles de dólares en la década de 2010. Cuando Deutsche Bank señaló algunas de las transacciones entre Epstein y Siad para su revisión, el contable de Epstein las describió como pagos por fotografía y un préstamo. Al ser preguntado en general sobre los pagos de Epstein, Siad declaró a CNN que se trataba de honorarios por captación de talento.

Siad hizo más que compartir fotos con Epstein. También organizó videollamadas y reuniones presenciales con jóvenes, aunque Epstein rechazó algunas de las candidatas que Siad le recomendó.

“Muy mayor”, respondió cuando Siad le mostró la foto de una mujer que, según él, tenía “potencial como modelo o asistente”. Epstein aprobaba a otras.

Pozhidaeva, la exmodelo, declaró haber conocido a Siad en una agencia de modelos en París. Según ella, el aparente poder de Epstein y sus profundas conexiones en el mundo de la moda con figuras clave de la industria como Siad contribuyeron a que confiara en él.

“Tenía un ejército de cazatalentos, fotógrafos y dueños de agencias de modelos. Creó todo un ecosistema”, afirmó.

Los archivos del Departamento de Justicia muestran que Siad entró en el radar de las autoridades federales, aunque no ha sido acusado. Un documento indica que Brunel había identificado a Siad como un “reclutador” de Epstein.

En una entrevista con CNN en el despacho de su abogado en París, Siad negó rotundamente haber tenido conocimiento de los abusos de Epstein en el momento en que le recomendó mujeres. “Desconozco su vida privada”, declaró.

“Me di cuenta muy tarde de que este hombre era muy peligroso”, dijo Siad, añadiendo que lamenta haber conocido a Epstein. “Ahora que sé lo que ha hecho como un monstruo, no tengo palabras. Estoy completamente devastado”.

En medio de las repercusiones de los archivos de Epstein, algunos de sus contactos más cercanos en el mundo del modelaje han sido objeto de un nuevo escrutinio, ya que modelos y sobrevivientes han exigido responsabilidades y mayores reformas en la industria.

Kate anunció su retiro de Next a finales del año pasado, cuando el gobierno comenzó a publicar los correos electrónicos de Epstein. En su anuncio, hizo referencia a su trabajo actual con una fundación y afirmó que quería “dar un paso atrás para contribuir a la sociedad”.

Su antigua empresa, Next, ha declarado que la dirección de la compañía desconocía su relación con Epstein; sin embargo, los registros muestran que otro cofundador de la empresa envió correos electrónicos y habló con el contador de Epstein sobre asuntos comerciales, y que Epstein participó en una llamada con un contador que trabajaba para Next.

Next declaró a CNN que el otro cofundador nunca conoció ni se comunicó con Epstein y que desconocía que dicho contador trabajara para él.

Los funcionarios del Departamento de Justicia han intentado dar por concluido el caso Epstein, pero las autoridades de otras jurisdicciones donde Epstein interactuó con el mundo del modelaje continúan investigando. Un portavoz de la fiscalía de París afirmó que la investigación sigue en curso.

Ebba Karlsson, exmodelo, declaró a CNN que presentó una denuncia ante la policía de París en febrero, acusando a Siad de violación y trata de personas. Añadió que posteriormente habló personalmente con las autoridades parisinas. Dijo que ahora espera que “el sistema judicial francés haga su trabajo”, y agregó: “Hemos esperado demasiado tiempo”.

Al ser preguntado sobre las acusaciones de Karlsson, Siad afirmó no recordarla. “Nunca he abusado de ninguna modelo en mi vida”, declaró.

Juliette, exmodelo francesa que pidió que no se revelara su apellido por motivos de privacidad, declaró a CNN que también ha hablado con las autoridades de París sobre su experiencia. Dijo que conoció a Siad en Francia en 2004, quien posteriormente la puso en contacto con Epstein en Nueva York. Ella alega que Epstein la manoseó durante una reunión en la que le dijo que se pusiera en forma para poder presentarla a agencias de modelos. Mientras tanto, le ofreció trabajo como acompañante.

En retrospectiva, Juliette dijo que la industria del modelaje debería haber reconocido claramente a Epstein como un depredador y haberlo detenido, pero afirmó que él no era ni mucho menos el único abusador en ese mundo.

“Epstein era solo uno de los peligros a los que me enfrentaba”, dijo.

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