Los operarios comienzan a retirar el nombre de Trump del Kennedy Center tras incumplir el plazo del viernes por la noche

Por Devan Cole y Betsy Klein, CNN

Los operarios comenzaron la madrugada del sábado a retirar el nombre del presidente Donald Trump de una pared exterior del Kennedy Center, según mostraron imágenes grabadas por un equipo de CNN.

Los trabajos llegan después de que el histórico recinto de artes escénicas incumpliera el plazo para acatar la orden de un juez federal de desmontar el nombre de Trump del edificio y solicitara más tiempo para cumplir con la directiva.

Los abogados del Departamento de Justicia que representan al centro declararon el viernes por la noche que, si bien los trabajos continuaban, las tormentas eléctricas en el área de Washington provocaron retrasos.

Indicaron que los equipos esperaban eliminar por completo el nombre de Trump “en la madrugada” del sábado.

El juez federal Casey Cooper había fijado como fecha límite las 23:59 del viernes para que el centro certificara el cumplimiento de su orden.

El juez aún no ha respondido a la solicitud del centro de una prórroga para confirmar que ha acatado su requerimiento.

El viernes, los operarios comenzaron a instalar andamios debajo del letrero exterior del edificio.

Poco antes de las 2:00 de la madrugada del sábado, los trabajadores empezaron a cubrir los andamios con una lona, ​​bloqueando prácticamente la vista de su progreso, mientras la gente que se encontraba abajo coreaba: “¡Qué vergüenza!”.

Poco después de las 3:00 de la madrugada, se pudo observar a unos operarios retirando las letras, según mostraba un video grabado a través de una pequeña abertura en el andamio que las cubría.

El viernes por la mañana, un tribunal de apelaciones mantuvo intacta la sentencia de un juez federal que obligaba al Centro Kennedy a retirar el nombre del presidente de su edificio antes de que terminara el día, rechazando un intento de última hora del centro para congelar la sentencia mientras se desarrollaban más procedimientos judiciales.

El tribunal de apelaciones no explicó los motivos de su decisión en un breve fallo sin firmar. El panel estaba integrado por el juez Gregory Katsas, nombrado por Trump; Patricia Millett, nombrada por el expresidente Barack Obama; y Robert Wilkins, también nombrado por Obama.

Los jueces solicitaron la presentación de más argumentos legales por escrito más adelante este mes sobre la petición del centro de suspender la orden del tribunal inferior, que estableció que debe retirar el nombre de Trump de su edificio, sitio web, materiales promocionales y otras áreas. Sin embargo, incluso mientras el litigio continúa en las próximas semanas, el centro debe, por ahora, tomar medidas para cumplir plenamente con la orden del juez.

Los jueces solicitaron que se presentaran más argumentos legales por escrito a finales de este mes sobre la solicitud del centro para suspender el fallo del tribunal inferior que le obligaba a eliminar el nombre de Trump de su edificio, sitio web, material promocional y otras áreas.

Pero incluso mientras se desarrolla la disputa legal en las próximas semanas, el centro debe, por ahora, tomar medidas para cumplir completamente con la orden del juez.

En los últimos días, el centro había tomado medidas para revertir el cambio en algunos lugares, pero mantuvo las letras que formaban la frase “The Donald J. Trump and” en la fachada de su edificio, en un intento por evitar el cumplimiento del fallo de Cooper.

En su anterior escrito de 22 páginas presentado ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, los abogados del Departamento de Justicia reiteraron muchos de los argumentos que habían esgrimido ante el juez Cooper, incluyendo que restablecer el nombre original del centro ahora podría causar confusión al público si finalmente prevalecieran en la impugnación legal del cambio de nombre.

Pero también plantearon la posibilidad de que el cumplimiento del fallo del juez pudiera poner en peligro las donaciones privadas al centro.

El departamento señaló los estatutos que establecen que el dinero debe devolverse a los donantes si se elimina el nombre de Trump de los “documentos, la publicidad, la imagen de marca, la fachada o cualquier otro lugar afiliado” del centro.

“Todo este dinero, cientos de millones de dólares, tendrá que ser devuelto de inmediato o el Centro no lo recibirá”, declaró el departamento ante el tribunal de apelaciones.

El viernes por la tarde, con los andamios parcialmente ensamblados, los trabajadores interrumpieron sus labores debido a la llegada de fuertes tormentas eléctricas a la zona y a la solicitud de suspensión de las obras presentada ante el tribunal de apelaciones.

Un pequeño grupo de manifestantes observó la escena en todo momento, coreando consignas como “¡Quítenlo!” y, en un momento dado, calificando a los trabajadores de “héroes”.

La representante Joyce Beatty, la demócrata de Ohio que ha liderado la demanda, se acercó para observar la escena y posar para una foto bajo los andamios. “Sabemos que estamos del lado correcto de la justicia y la ley”, declaró Beatty entre aplausos de los manifestantes. “Pase lo que pase, seguiremos luchando por la familia Kennedy”.

“Por supuesto que van a luchar contra nosotros. Habrá una batalla legal en cada paso del proceso”, añadió.

El letrero con el nombre de Trump se instaló en diciembre, luego de que el consejo directivo votara a favor de incluirlo en honor al presidente, quien ha realizado cambios radicales en el liderazgo y la programación de la institución.

El cambio de nombre generó críticas por parte de la familia Kennedy, así como una demanda judicial.

En su reunión del jueves, la junta también votó a favor de aprobar una resolución que honra la “profunda dedicación” de Trump al centro de artes y establece el “Fondo Trump Kennedy Center”, que, según un funcionario del Kennedy Center, recaudará fondos privados adicionales para dotar al Centro.

Estos fondos se sumarían a los US$ 257 millones asignados por el Congreso a través de la emblemática ley “One Big Beautiful Bill” de Trump.

Esta noticia y su titular se han actualizado con detalles adicionales.

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