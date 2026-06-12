Mes del orgullo: músicos e íconos LGBTIQ+ latinoamericanos que marcaron la historia

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Junio es el mes del orgullo LGBTIQ+, en el que se conmemora las primeras revueltas de Stonewall, en Nueva York, y donde distintos países latinoamericanos han adoptado manifestaciones y protestas por los derechos de la comunidad lésbica, gay, bisexual, trans, queer, intersexuales y más.

La música, como plataforma artística y política, también ha sido utilizada por varios artistas en América Latina para representar a las diversidades. Los nombres son muchos, pero en esta lista destacamos a algunos de los músicos e íconos más relevantes de los últimos años.

Es imposible hablar de cultura musical LGBTIQ+ sin mencionar al divo de Juárez, Juan Gabriel. Su carisma, letras, musicalidad e icónicas entrevistas traspasaron fronteras y se convirtió en uno de los artistas más queridos de todo el continente, además de uno de los músicos hispanoamericanos más exitosos en todo el mundo.

Nacido en Michoacán el 7 de enero de 1950 y fallecido en 2016, Alberto Aguilera Valadéz –su nombre real– destacó desde pequeño por su facilidad para el canto. Según él mismo contó, su primera canción la compuso a la edad de 13 años y nunca más se detuvo. De acuerdo a datos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, el intérprete de “Querida”, “Noa Noa” y “Hasta que te conocí” vendió más de 100 millones de álbumes y escribió más de 1.800 canciones, las que han sido traducidas a múltiples idiomas como el japonés, turco, italiano, francés y alemán, entre varios otros.

Si bien nunca se refirió públicamente a su orientación sexual, desafió todos los estereotipos en una época muy conservadora en la industria musical, inspirando a muchos artistas, músicos, escritores e incluso drag queens que hasta el día de hoy buscan imitar y proyectar su imagen en sus shows y creaciones.

En 2002, en una entrevista con Fernando del Rincón, se le consultó si era gay. “Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo”, respondió el divo de Juárez. “Yo veo a un cantante frente a mí, un triunfador”, prosiguió del Rincón. “Eso es lo más importante. Uno no sale por las personalidades que otras personas puedan achacar. Todo lo que uno hace es lo que queda. Los hechos son los más importantes”, concluyó Juan Gabriel.

Nacida en Costa Rica el 17 de abril de 1919 y fallecida en 2012, Isabel Vargas Lizano, más conocida como Chavela Vargas, confesó en varias entrevistas que tuvo una infancia difícil. Abandonada por sus padres, dejó atrás su país a los 14 años para emprender rumbo a México, el país de sus amores. “México tiene magia y yo busqué la magia y la encontré y eso es maravilloso… No nací aquí pero lo amo. Es el país más bello del mundo”, dijo la artista en el programa Aristegui de CNN, el 22 de abril de 2009.

Las letras y canciones de Chavela solían hablar de amor. Sin embargo, no fue hasta el año 2000, a la edad de 81 años, cuando la cantante dijo públicamente en una entrevista con el diario El País que era lesbiana.

“Yo he tenido que luchar para ser yo y que se me respete, y llevar ese estigma, para mí, es un orgullo. Llevar el nombre de lesbiana. No voy presumiendo, no lo voy pregonando, pero no lo niego. He tenido que enfrentarme con la sociedad, con la Iglesia que dice ‘que malditos los homosexuales’… Es absurdo. Cómo vas a juzgar a un ser que ha nacido así. Yo no estudié para lesbiana. Ni me enseñaron a ser así. Yo nací así… no tengo de qué avergonzarme. Si a ti te gusta un señor y vives en pareja, y con un hijo, me parece muy bien, es muy bonito. Pero yo soy así. Mis dioses me hicieron así. Por algo es”, dijo Vargas en aquella entrevista.

Leyenda de la música popular latinoamericana, María Guadalupe Araujo Yong, más conocida como Ana Gabriel, es una cantante, compositora y empresaria que ha vendido millones de discos en todo el mundo. Nació un 10 de diciembre de 1955 en Sinaloa, México, y se ha ganado los apodos de “la diva de América” y “la Luna de América”.

Intérprete de múltiples éxitos como “Simplemente amigos”, “Mi talismán” y “Quién como tú”, Ana Gabriel lleva más de 50 años de carrera con una voz carrasposa característica que ha conquistado varios países. Ha destacado en géneros como la balada romántica, las rancheras y el pop, y fue incluida en la lista de las “50 mejores artistas pop latinas de todos los tiempos” de la revista Billboard, quien también le entregó el premio de “Leyenda viviente” en 2023. Además, en 2021 recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Al igual que Juan Gabriel, Ana Gabriel nunca se ha declarado públicamente como lesbiana. Sin embargo, en 2016, en medio de un concierto en Miami, señaló:

“Me preguntó un señor si yo era homosexual. Y yo le pregunté: ‘Oiga, señor, ¿por qué siempre me preguntan eso? ‘Porque nunca la hemos visto con un hombre’. Y yo le contesto: pero tampoco me has visto con una mujer. ¿Y sabes por qué no me has visto con una mujer? Porque tengo muchas. Y yo soy muy fiel y tengo que serle fiel a todas ellas. ¿Es cierto que le gustan las mujeres? Por supuesto que me gustan las mujeres. Empezando por mi madre, mis hijas, mis hermanas, mis amigas. Entonces si lo dicen, pues bien”.

Estética futurista, reguetón, rap, electrónica y un claro mensaje en apoyo a la comunidad trans. Alejandra Ghersi Rodríguez, más conocida como Arca, es una cantante, compositora y productora trans no binaria de origen venezolano. Nacida el 14 de octubre de 1989 en la ciudad de Caracas, esta artista se ha consagrado en los últimos años como una de las grandes influencias de la música experimental latinoamericana. Ha colaborado con músicos como Bjork, FKA, Safety Trance, Lil Uzi Vert, Tainy, Tokischa y Rosalía; y fue incluida por la revista Billboard en la lista de “50 mejores productores del siglo XXI”.

Sus trabajos más destacados son “KiCk i” y “KICK ii”, donde se incluyen éxitos como “KLK” y “Doña”. En 2021 lanzó el videoclip de “Prada/Rakata”, dos de sus canciones insigne que mezclan el reggaetón con el synth pop, la narrativa digital y técnicas visuales en 3D, logrando un estilo fresco y emblemático que inspiró a muchos artistas urbanos y también llamó la atención de otros músicos consagrados como Madonna y Lady Gaga.

Larissa de Macedo Machado nació el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro. Comenzó a cantar a los 8 años en el coro de la iglesia de su barrio y tiempo después comenzó a subir videos de covers en Youtube. En 2010 fue contactada por un productor brasileño y lanzó su carrera artística con el nombre Anitta, mezclando el funk brasileño, el reguetón y la música electrónica. Los éxitos no tardaron en llegar: “Downtown”, “Choka Choka”, “BELLAKEO” y el clásico “Envolver”.

Su habilidad con los lenguajes –portugués, inglés y español– le abrió varias puertas para internacionalizar su carrera, logrando colaboraciones con artistas como Madonna, Rita Ora, Luis Fonsi, Ozuna, Shakira, Black Eyed Peas, Cardi B y Lisa de Blackpink, con quien lanzó recientemente una de las canciones oficiales del Mundial de fútbol, “Goals”.

Anitta ha declarado abiertamente ser bisexual en más de una oportunidad. “Besé a una chica antes de besar a un chico… Solo se lo conté a mi mamá después de que besé a un chico, porque no sabía cómo sentirme. Pensé que algo en mí estaba mal por querer besar a un chico y a una chica. Pero mi mamá solo dijo: ‘¿Y qué?’”, dijo la superestrella brasileña a Los Angeles Times.

Nacida el 3 de junio de 1983 en Santiago de Chile, Javiera Mena es una cantautora, compositora y productora musical de pop y electropop. Desde pequeña cantaba en una iglesia y en el coro de su colegio católico, y posteriormente decidió estudiar música de manera formal. Participó de varias tocatas en círculos underground de rock chileno, hasta que posteriormente se consolidó en el pop y la música electrónica.

En sus composiciones hizo referencias al amor entre dos mujeres desde el inicio, como en su primer videoclip para “Esquemas juveniles” de 2006, dirigido por el productor Cristian Heyne y el escritor Alberto Fuguet. Su primer álbum –del mismo nombre– cumple 20 años este 2026.

“Hay pocas canciones de una mujer lesbiana hablándole a otra mujer. Hay muy pocas igual en el mainstream, o ahora deben haber más, seguramente yo no me estoy enterando y cada vez habrá más”, dijo Mena en 2021 a CNN. Y agregó: “A mí me gusta aportar a esa cosa como luminosa también, de mirar el amor entre dos mujeres como algo bonito, luminoso, algo pop, algo que puede transmitir buenas sensaciones, no solamente como quejarse de que el mundo nos discrimina”.

Mena es la intérprete de éxitos como “Espada”, “Luz de piedra de luna”, “Dentro de ti” y “Otra era”, entre varios otros. En los últimos años se ha consolidado como una de las mejores artistas pop latinas de todos los tiempos, según la revista Billboard, y ha colaborado con músicos de renombre como Myriam Hernández, Julieta Venegas, Miranda! y Esteman.

En 2016, esta artista chilena participó del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, certamen en el que ganó todos los premios. En 2019 fue parte del cartel de Coachella y en 2022 del Benidorm Fest.

Phabullo Rodrigues da Silva, más conocido como Pabllo Vittar, es un cantante y drag queen brasileño. Nació el 1 de noviembre de 1993 en Maranhão, Brasil, y se ha identificado abiertamente como gay y de género fluido. Se interesó por el arte drag en su adolescencia y comenzó a realizar distintas presentaciones en el año 2015. Al poco andar, este artista debutó en televisión y en el año 2017 saltó a la fama con su álbum “Vai Passar Mal”.

Entre sus mayores éxitos destacan “Buzina”, “Problema seu”, “K.O.” y “Amor de que”, temas que acumulan millones de reproducciones en Spotify y donde mezcla perfectamente el funk brasileño con el pop, las baladas y el dance club.

Su maestría con el baile, el maquillaje, su talento vocal y facilidad con los lenguajes –español, inglés y portugués– le sirvieron de herramientas para internacionalizar su carrera y lograr colaboraciones con otros artistas como Charli XCX, Diplo, Thalía, Major Lazer, Sevdaliza y la agrupación de kpop Nmixx, entre varios otros. Pero Vittar no solo se ha quedado en lo musical: ha sido muy crítica del expresidente Jair Bolsonaro y ha usado constantemente su plataforma para abogar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Brasil.

En 2019, Vittar fue reconocido por la revista TIME como “joven líder influyente” y ese mismo año ganó un premio MTV. En 2022 se convirtió en la primera drag queen en presentarse en el afamado festival Coachella de Estados Unidos, donde fue elogiada por la crítica.

Estrella indiscutida de los años 90, Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, conquistó miles de corazones con su éxito “Livin’ la vida loca”, una canción cargada al dance-pop latino con influencias caribeñas, incluyendo bailes y movimientos de cadera que no dejaron a nadie indiferente y que fueron parte de su primer álbum en inglés “Ricky Martin” de 1999, que además le valió su primer Grammy.

Nacido en San Juan el 24 de diciembre de 1971, Ricky siempre estuvo ligado a la música. Sus inicios fueron a los 12 años en la agrupación pop adolescente Menudo, en la que se dio a conocer rápidamente y se ganó el apodo de “niño dorado”. Aquí, la banda cosechó un amplio éxito comercial e incluso “allanó el camino para el modelo de banda de chicos utilizado por *NSYNC o Backstreet Boys”, según el periodista y académico Ed Morales.

La estrella puertorriqueña fue una de las primeras figuras de la música popular latinoamericana en declararse abiertamente homosexual. “Estoy muy orgulloso de decir que soy un hombre homosexual afortunado”, señaló en una carta abierta publicada en su sitio web en 2010.

Ganador de múltiples premios Grammy, Billboard, American Music Awards y el “Icon Latin Award” de MTV en 2025, el intérprete de éxitos como “María” y “Frío de noche, nieve de día” ha vendido cerca de 90 millones de álbumes en todo el mundo. Pero no solo eso: también ha participado activamente en eventos en apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y en la lucha contra el VIH/sida.

Corría el año 2012 cuando Álex Anwandter Donoso, más conocido como Alex Anwandter, irrumpió en la escena del indie latino con “Cómo puedes vivir contigo mismo”, un sencillo y videoclip que incluía voguing, personajes queer y varias referencias al documental “Paris is Burning” (1990). Mezclando sonidos ochenteros, disco, electrónicos y letras con alto contenido político, este artista se abrió paso rápidamente en la escena del pop latino alternativo.

Nació en Santiago de Chile en 1984 y comenzó con estudios de violín a los seis años. Inspirado por Michael Jackson, se animó a componer canciones y a trabajar en su propio sonido. Sus inicios en los escenarios fueron con la banda Teleradio Donoso y en 2011 debutó como solista con su álbum “Rebeldes”, en el que destacan canciones como “Tormenta” y “Tatuaje”.

“Ser chileno no es lo único que soy. También soy latino, y soy parte de la, entre comillas, comunidad queer… Esas identidades se empiezan a borrar. Para mí es un propósito trascender la política de identidades en la música”, dijo Anwandter a Billboard en 2022, revista que también lo cataloga como “una de las voces LGBTQ+ más atrevidas de América Latina”.

El dúo mexicano de hermanos Jesse y Joy, formado en 2005, ha ganado múltiples premios Grammy y reconocimientos internacionales desde sus inicios. Nacidos en la Ciudad de México en 1982 y 1986 respectivamente, son hijos de padre mexicano y madre estadounidense. Comenzaron a componer música en su adolescencia inspirados por sus padres y aprendieron a tocar diversos instrumentos a temprana edad. En 2006 debutaron con su álbum “Esta es mi vida”, el cual les abrió camino rápidamente con mezclas de baladas, folk y pop romántico. Sencillos como “Espacio sideral” y “Llegaste tú” se convirtieron en hits radiales inmediatos.

En 2019, Joy Huerta anunció públicamente en sus redes sociales su orientación sexual y también que se convertiría en madre junto a su esposa. Así lo relató en una entrevista en CNN en Español con Juan Carlos Arceniegas en mayo de ese año:

“Para mí la noticia fue que voy a tener una nena, pero para muchos la sorpresa fue que estoy casada con una mujer. Pero sabes, hasta que no abrí esa puerta, no me di cuenta de la importancia que hay de hablar al respecto. Para mí es normal. Creo que si yo estuviera casada con un hombre, la gente no me habría preguntado o los titulares serían distintos, yo qué sé. Mi vida nunca la viví escondida, llevo una relación seria de siete años”, dijo la cantante.

Los hermanos Huerta han colaborado con distintas organizaciones y causas de la comunidad LGBTIQ+ y han abordado el tema de la discriminación en su música, como en su videoclip para la canción “Love” de 2020.

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