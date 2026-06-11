¿Por qué no está convocado Javier “Chicharito” Hernández para el Mundial 2026?

Por Valeria Ordóñez Ghio, CNN en Español

El técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, no incluyo en su lista para el Mundial 2026 a quien es el máximo goleador en la historia de México: Javier Hernández, alias el Chicharito.

¿A qué se debe la ausencia del tapatío?

Primero hay que aclarar que cuando se arma una lista mundialista, no se trata simplemente de “escoger a los mejores nombres”. Un análisis de la FIFA sobre los seleccionados por el entrenador Thomas Tuchel para Inglaterra asegura que el alemán habría tomado en cuenta el desempeño reciente del jugador, las necesidades tácticas, la disponibilidad y la condición física.

Es decir, un jugador puede ser elegible y talentoso, pero quedar fuera si no encaja en la estrategia del director técnico. Y es que una lista mundialista no necesariamente reúne a los 26 futbolistas “más talentosos” de un país en sentido abstracto, sino a los que el entrenador considera más útiles para competir juntos en un torneo corto.

Dicho esto, Hernández se encuentra sin equipo desde diciembre de 2025, cuando se anunció su salida de las Chivas del Guadalajara tras un período de bajo rendimiento. En su segunda etapa con Chivas, Chicharito jugó poco y anotó apenas cuatro goles en todas las competencias; disputó menos de 900 minutos en 2025 y nunca pudo adueñarse del puesto de titular.

A principios de mayo, poco después de que se diera a conocer la prelista de convocados (donde tampoco figuró), Chicharito aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para opinar sobre la selección mexicana a cargo de Aguirre.

“Yo siempre le deseo lo mejor de lo mejor y espero que le vaya de la mejor manera, a pesar de cómo han estado jugando, del proceso como hubiéramos querido, que los jugadores, etcétera”, dijo.

Pese a los rumores de retiro, el futbolista de 37 años dijo en sus redes sociales que daría a conocer sus siguientes pasos en julio. “Ni ma***s que me voy a retirar. Nos vemos pronto”, dijo en un video publicado en TikTok.

En abril, Fox Sports anunció que el futbolista se sumaría a su equipo de transmisión para la Copa Mundo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.