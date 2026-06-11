¿Por qué miles de estadounidenses están renunciando a su ciudadanía?

Por Terry Ward, CNN

A los seis meses de llegar a Nueva Zelandia con una visa de vacaciones y un trabajo estable hace 10 años, Erin Klatt supo que quería hacer de ese país su hogar para siempre.

Klatt buscaba “un lugar diferente donde estar” por diversas razones personales y políticas cuando dejó Estados Unidos en 2016. “Así que cuando llegué a Nueva Zelandia, todo encajó a la perfección”, dijo.

Una década después, a los 34 años, Klatt rompió oficialmente sus lazos con Estados Unidos. A principios de este año, justo antes de que el Departamento de Estado de EE.UU. redujera la tarifa para renunciar a la ciudadanía estadounidense en aproximadamente un 80 %, Klatt pagó los US$ 2.350 que costaba entonces y prestó juramento renunciando a su ciudadanía estadounidense.

Tenía experiencia en la ganadería lechera en Wisconsin y encontró un trabajo similar en Nueva Zelandia, gracias al cual obtuvo una visa de trabajo para profesionales con habilidades esenciales que le permitió permanecer más tiempo en el país. Fue en la ganadería lechera donde conoció a su esposo inglés, quien también vivía y trabajaba en Nueva Zelandia.

Ambos obtuvieron la ciudadanía neozelandesa en mayo de 2025. Fue entonces cuando Klatt decidió renunciar a su ciudadanía estadounidense.

“Nunca me sentí excesivamente patriota ni conectada con el país”, dijo Klatt, y desde hacía tiempo le preocupaba el rumbo que estaba tomando Estados Unidos bajo la presidencia de Trump.

Entre la política nacional y la carga fiscal para los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero, renunciar a su ciudadanía le pareció la opción más lógica.

Es difícil precisar las cifras oficiales del Gobierno en lo que respecta a los estadounidenses que renuncian a su ciudadanía.

Un portavoz del Departamento de Estado declaró en un correo electrónico a CNN que no publica estadísticas sobre el número de ciudadanos estadounidenses que renuncian a su ciudadanía, y añadió que el Departamento del Tesoro publica un informe trimestral del IRS sobre las expatriaciones. El IRS informó a CNN que no dispone de recopilaciones sobre el número de expatriaciones anuales.

Según Americans Overseas, una organización que ofrece información a los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero y que contabiliza los nombres que aparecen en los informes trimestrales del IRS, 4.889 personas figuran en la lista de la agencia para 2025, la cifra más alta desde 2020, cuando alcanzó los 6.705. La organización afirma estar recibiendo muchas más consultas sobre la renuncia a la ciudadanía este año y prevé un aumento del 15 % en las expatriaciones con respecto al año pasado, y se espera que las cifras se mantengan elevadas en los próximos años.

La organización asesora actualmente a unos 40.000 ciudadanos estadounidenses, la mayoría con doble nacionalidad, en Europa y en el resto del mundo, que están en proceso de renunciar a ella o de informarse sobre cómo hacerlo, según comentó Daan Durlacher, cofundadora de Americans Overseas.

Durlacher aclaró que en los informes del IRS no se ven los nombres de todos los clientes que sabe que han renunciado a su ciudadanía estadounidense, y mencionó que las cifras están subestimadas. El IRS no respondió de inmediato a las preguntas posteriores sobre los informes.

“Estas cifras no son completas, y no sé por qué”, dijo Durlacher, ciudadana con doble nacionalidad neerlandesa y estadounidense, nacida en los Países Bajos de madre estadounidense.

Renunciar a algo significa abandonarlo, generalmente mediante una declaración formal. De hecho, renunciar a la ciudadanía estadounidense es un proceso formal y legal que requiere trámites burocráticos potencialmente complejos. Por ejemplo, piede implicar prestar juramento en persona ante un funcionario consular en una embajada o consulado estadounidense fuera de Estados Unidos, además de cumplir con otros requisitos.

Klatt comentó que, al iniciar el proceso, le sorprendió lo difícil que fue encontrar ayuda. En agosto de 2025, se puso en contacto con una dirección de correo electrónico del Gobierno para expresar su deseo de renunciar a su ciudadanía, pero no recibió respuesta hasta octubre de ese mismo año, cuando presentó los formularios requeridos.

Durlacher confirmó que enviar un correo electrónico al vacío expresando la intención de renunciar es el primer paso.

“Tienes que ponerte en contacto con el consulado o la embajada del país donde vives y luego esperar”, dijo, y añadió que pueden pasar entre seis y nueve meses antes de que recibas respuesta.

Klatt dijo que grupos de Facebook como “Renounce US Citizenship – Why, How ??? All the answers here” (“Renunciar a la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué? ¿Cómo? Todas las respuestas aquí”), entre otros, fueron útiles para comprender el proceso.

A finales de enero de 2026, recibió un correo electrónico con una cita para principios de marzo en el consulado estadounidense en Auckland para renunciar formalmente a su ciudadanía.

La cuota seguía siendo de US$ 2.350 dólares en ese entonces (ahora se ha reducido a US$ 450), y le pidieron que la pagara al llegar, antes de prestar juramento renunciando a su ciudadanía. Según ella, el hecho de que esto coincidiera con el inicio de la guerra en Irán hizo que el acto pareciera aún más motivado políticamente.

Una vez que renunció, Klatt solo sintió emoción y alivio.

“Estoy muy contenta con mi decisión. No me arrepiento”, dijo. “Celebro de vez en cuando el hecho de no formar parte”.

Por supuesto, existen muchas razones que llevan a las personas a renunciar a la ciudadanía estadounidense; una de las principales es la económica.

La obligación de declarar y pagar impuestos sobre los ingresos mundiales hasta el fallecimiento suele ser un factor determinante, según Jonathan D. Tiegerman, de Tiegerman, una firma estadounidense de asesoría fiscal y legal con sede en Zúrich, Suiza. Quienes desean renunciar a la ciudadanía estadounidense suelen ser ciudadanos estadounidenses que trabajan y viven en el extranjero, así como los llamados “estadounidenses accidentales”, que pueden haber adquirido la ciudadanía por haber nacido en territorio estadounidense o de padres estadounidenses, y que a menudo nunca han vivido ni trabajado en Estados Unidos.

Estados Unidos, a través de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés), es uno de los dos únicos países que exigen a sus ciudadanos declarar y pagar impuestos sobre sus ingresos mundiales, independientemente de dónde residan y obtengan sus ganancias (el otro es Eritrea, en África Oriental). Conocida comúnmente como FATCA, esta ley estadounidense se promulgó en 2010, pero no entró en vigor oficialmente hasta 2014.

Según Durlacher, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses a los que asesora Americans Overseas están renunciando o considerando renunciar a su ciudadanía debido a la ley FATCA, y no por motivaciones políticas.

Para algunos, también existe una especie de “limbo” identitario que influye en quienes consideran romper oficialmente los lazos con Estados Unidos.

Ese es el caso de Caroline Chirichella, quien se considera una “estadounidense muy orgullosa”.

Sin embargo, esta ciudadana con doble nacionalidad estadounidense e italiana que reside en Italia ha estado estudiando el proceso para renunciar a su pequeño libro azul y adoptar plenamente su documento de identidad europeo de color burdeos.

Chirichella, que vive al noreste de Nápoles, en Guardia Sanframondi, se convirtió en ciudadana italiana en 2018 a través de su bisabuelo gracias al ius sanguinis, o “derecho de sangre”, que a pesar de un cambio en la ley el año pasado, todavía mantiene a algunos descendientes de italianos aferrados a la esperanza de obtener la ciudadanía italiana.

Durante muchos años, antes de que se estableciera la nueva norma, Chirichella, dueña de una agencia de relaciones públicas en Italia, de 37 años, decía que iba y venía del país de sus antepasados ​​a la ciudad de Nueva York, donde había vivido la mayor parte de su vida.

“Francamente, mi vida ahora está en Italia. No tengo ningún vínculo familiar en Estados Unidos. Mis hijos nacieron en Italia y mi marido es italiano”, dijo Chirichella, quien comenzó a considerar la posibilidad de renunciar a su ciudadanía estadounidense justo después de obtener la italiana y dar a luz a su primer hijo en Italia.

Según afirmó, la decisión que está sopesando no está motivada por la política estadounidense. Añadió que tampoco la considera por razones económicas.

“Agradezco todas las oportunidades que me ha brindado Estados Unidos. Pero siento que cuando uno tiene doble nacionalidad, existe una especie de limbo tácito entre ser demasiado estadounidense para estar en Italia y demasiado italiana para estar en Estados Unidos”, dijo.

Según dijo, reducir su colección de pasaportes al del país en el que se ha comprometido a vivir podría ayudar a aclarar esta perspectiva.

Los ciudadanos estadounidenses solo pueden renunciar a su ciudadanía si logran demostrar que tienen el derecho legal de vivir en otro lugar.

“No se puede renunciar a la ciudadanía estadounidense sin tener otra ciudadanía, así que primero hay que tenerla”, confirmó Durlacher.

Como parte del proceso de renuncia, se deben presentar las declaraciones de impuestos estadounidenses de los cinco años anteriores a la renuncia y deben estar al día.

A las personas que tienen más de US$ 2 millones en activos y que deseen renunciar a ellos, se les aplican normas e impuestos diferentes, entre otros diversos escenarios, según explicó Tiegerman.

“La presentación de informes es muy complicada, por lo que conviene trabajar con alguien que sea abogado titulado o contable público certificado”, en particular alguien con experiencia internacional, afirmó.

Tiegerman afirma que, cada cuatro años, coincidiendo con el ciclo de elecciones presidenciales de Estados Unidos, su empresa observa un aumento en las consultas de clientes potenciales y actuales sobre la renuncia a la ciudadanía estadounidense y las implicaciones que ello conlleva.

“Por lo general, la mitad de la población estadounidense está contenta con el resultado, la otra mitad está increíblemente decepcionada, y eso es simplemente una consecuencia de la polarización de la política estadounidense”, dijo.

Pagar impuestos en Estados Unidos puede resultar especialmente frustrante para los “estadounidenses accidentales”, muchos de los cuales ni siquiera han vivido en Estados Unidos durante sus años laborales.

Los efectos de la FATCA pueden ser de gran alcance, afirmó Fabien Lehagre, presidente y fundador de la Asociación de Estadounidenses Accidentales, con sede en París, quien también forma parte de la junta directiva de Tax Fairness for Americans Abroad.

“La ley FATCA, en particular, lleva a muchos bancos europeos a negarse a abrir o mantener cuentas, hipotecas o contratos de seguros de vida para clientes identificados como ‘personas estadounidenses’ por temor a la penalización del 30 % de retención prevista en la ley estadounidense. Actos tan comunes como recibir el salario, solicitar un préstamo para comprar la vivienda principal o ahorrar para la jubilación se convierten en una carrera de obstáculos para los estadounidenses por accidente”, declaró a CNN en un correo electrónico.

Y el término “estadounidenses accidentales” se refiere a una población mundial mucho más diversa de lo que uno podría imaginar, dijo Lehagre. Agregó que se estima que hay 300.000 personas en toda Europa que entran en esta categoría (40.000 solo en Francia).

“El principal obstáculo para los estadounidenses por accidente que conservan su ciudadanía reside en las leyes extraterritoriales de Estados Unidos, que dificultan enormemente una vida financiera normal en Europa”, afirmó.

Según explicó, el término se refiere principalmente a las personas nacidas en Estados Unidos durante una breve estancia de sus padres y a aquellas que abandonaron el territorio estadounidense siendo niños, posiblemente incluso bebés.

“Otros nacieron en el extranjero de padres estadounidenses y heredaron automáticamente la ciudadanía sin haber pisado jamás Estados Unidos. Muchos no hablan inglés, no tienen ni pasaporte estadounidense ni número de Seguridad Social, y descubren su situación tarde, a menudo a través de una carta de su banco en la que les solicitan un número de identificación fiscal estadounidense”, dijo Lehagre.

Para aquellos que han estado considerando renunciar, la reciente reducción de tarifas podría ayudar a poner en marcha el proceso.

Originaria de Missouri, Jennifer Sontag, ciudadana con doble nacionalidad estadounidense e italiana que reside en Sicilia y es propietaria de la agencia de reubicación ViaMonde, afirma que lleva años hablando de renunciar a su ciudadanía estadounidense y que ahora se siente motivada para hacerlo finalmente, dado que la tasa se ha reducido sustancialmente.

Sontag, de 53 años, abandonó Estados Unidos definitivamente en 2018, tras calificar la elección de Trump en 2016 como “la gota que colmó el vaso”. Obtuvo la ciudadanía italiana por ascendencia en 2021 y afirmó estar dispuesta a “pasar de las palabras a los hechos” y renunciar a su ciudadanía estadounidense.

Actualmente, Sontag está haciendo que sus contables auditen todos los aspectos de su negocio de los últimos siete años, y luego pedirá cita en un consulado en Roma o Nápoles —o donde sea que haya una cita disponible lo antes posible— para prestar juramento y renunciar a sus derechos.

Según comentó, el proceso de poner todos sus asuntos en orden ha sido una pesadilla, ya que requiere una “auditoría exhaustiva” de su negocio en Italia utilizando las normas contables estadounidenses.

“Mi razón para hacer esto es que mi vida ahora está fuera de Estados Unidos. Soy estadounidense y ya no me beneficio de pagar impuestos en Estados Unidos. Es uno de los dos únicos países del mundo con impuestos basados ​​en la ciudadanía”, dijo Sontag.

Está “lista para desvincularse de Estados Unidos”, declaró. Y si bien su decisión de renunciar a la patria le produce alivio, Sontag también siente tristeza al desprenderse de esta parte de su identidad estadounidense.

“Es parte de mi identidad. Es quien soy, ¿no? Sabes, nunca seré completamente italiana. Llevo cinco años viviendo aquí. Estoy aprendiendo el idioma, estoy aprendiendo la cultura, pero aún no tengo esas experiencias esenciales que me hacen italiana”, dijo.

Mucha gente no reflexiona detenidamente sobre lo que puede significar renunciar a la ciudadanía, dijo Brad Bernstein, presidente y socio gerente de The Law Offices of Spar & Bernstein, un bufete de abogados de inmigración y lesiones personales con sede en la ciudad de Nueva York.

La ciudadanía estadounidense conlleva importantes ventajas, afirmó, entre ellas una gran movilidad global y el acceso a muchos países sin necesidad de visado.

“Tras renunciar a la ciudadanía, dejas de ser ciudadano estadounidense. Se te trata como a cualquier otro extranjero. Si quieres volver a Estados Unidos en el futuro, aunque sea de visita, necesitarás una visa, y eso nunca está garantizado. A algunos se la aprueban, a otros no”, escribió en un correo electrónico a CNN.

La gente suele subestimar lo que significa renunciar y puede arrepentirse más adelante, dijo, y añadió que renunciar no es una decisión que deba basarse en “pensamientos a corto plazo” o “pequeñas cuestiones financieras”.

“Ahorrar unos miles de dólares no debería ser el motivo de una decisión tan importante”, dijo. “El verdadero problema radica en comprender que podrías estar renunciando a la posibilidad de vivir y trabajar en Estados Unidos de forma permanente”.

Howard Lavine, profesor de ciencias políticas y psicología en la Universidad de Minnesota, afirmó que renunciar a la ciudadanía estadounidense también puede tener efectos profundos en otros aspectos.

“Creo que las personas que quieren renunciar a su ciudadanía desean empezar a verse a sí mismas de una manera muy diferente; quieren que sus vidas sean diferentes. Y una forma de lograrlo es adoptando identidades sociales distintas”, afirmó.

Abandonar una identidad nacional rival puede ayudar en ese sentido, permitiendo que quienes renuncian a la ciudadanía se sientan más a gusto consigo mismos.

“Y eso tiene implicaciones en cómo te sientes. Forma parte de la regulación emocional”, dijo Lavine.

Para Chirichella, que aún se encuentra en la fase de análisis del proceso, hasta que su decisión sea definitiva, es algo que, según ella, no se tomará a la ligera.

“Aunque me gusta la idea, renunciar a mi ciudadanía me entristece mucho. No quiero tomar esta decisión hasta estar completamente segura. Una vez que renuncie a mi ciudadanía, no podré recuperarla.”

Reflexionar es importante, dijo Durlacher.

Aunque respeta las razones para querer renunciar a la ciudadanía estadounidense, sean políticas o de otro tipo, siempre deja a quienes asesora con una idea: “Siendo ciudadano estadounidense, todavía tienes derecho a voto”, dijo.

“Por eso sigo siendo ciudadano estadounidense”.

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